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屏東北玄宮蘭花展比賽揭曉 「非洲豹紋蘭」一連7聖筊奪全場總冠軍

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣九如鄉北玄宮今年舉辦第25屆蘭花展，比賽由玄天上帝擔任主審，以蘭花的稀有度、栽培技術等為評比項目，今上午擲筊選出全場總冠軍。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮今年舉辦第25屆蘭花展，比賽由玄天上帝擔任主審，以蘭花的稀有度、栽培技術等為評比項目，今上午擲筊選出全場總冠軍。記者張已亷／攝影

屏東縣九如鄉北玄宮今年舉辦第25屆蘭花展，今上午擲筊選出全場總冠軍，由台中的花農以非洲豹紋蘭一連7個聖筊奪得首勝上帝公獎，2位高雄的花農分別以鳳尾藍、蝴蝶蘭取得天上聖母獎和福德正神獎，蘭花展總召集人龔泰文說，比賽由玄天上帝擔任主審，以蘭花的稀有度、栽培技術為評比項目，強調育種技術，藉此促進整體產業提升。

北玄宮今上午擲筊選出蘭花展全場總冠軍，由廟方工作人員將7個分組冠軍蘭花拿到廟台前，由龔泰文擲筊，連續最多聖筊為勝，現場擠滿群眾，由來自台中的花農陳武聰以其他蘭屬的非洲豹紋蘭，一連7個聖筊奪得首勝上帝公獎，全場鼓掌歡聲雷動，場面熱鬧。

龔泰文說，花農陳武聰得獎原因在於植株開花旺盛，該種類是第1次拿到分組總冠軍，1株開20朵左右，比一般多3成，其他2個得獎者也是花朵繁茂，受神明青睞，其中奪得天上聖母獎的是原生自屏東縣滿洲鄉的鳳尾蘭，花農楊政義以2個聖筊勝出，福德正神獎由花農陳基和種植的蝴蝶蘭以花朵繁盛在「PK」中勝出。

今年蘭花展於4月15日至23日，為期9天，每天上午9點到下午6點開放入場。龔泰文說，今年疫情管制措施解封，出遊人數上升，每天入場人數達千人次以上，「這次橫跨兩個周末，開放較久」，預計總遊園人數可達3萬人次以上。

屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展，今上午擲筊選出天上聖母獎，由來自高雄美濃的花農楊政義種植的台灣原生種鳳尾蘭，以連續2個聖擲筊勝出。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展，今上午擲筊選出天上聖母獎，由來自高雄美濃的花農楊政義種植的台灣原生種鳳尾蘭，以連續2個聖擲筊勝出。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展於4月15日至23日，每天上午9點到下午6點開放入場，最後一天開放到下午2點。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展於4月15日至23日，每天上午9點到下午6點開放入場，最後一天開放到下午2點。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展於4月15日至23日，每天上午9點到下午6點開放入場，最後一天開放到下午2點。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展於4月15日至23日，每天上午9點到下午6點開放入場，最後一天開放到下午2點。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展，今上午擲筊選出全場總冠軍，由來自台中的花農陳武聰以非洲豹紋蘭一連7個聖筊奪得首勝上帝公獎。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展，今上午擲筊選出全場總冠軍，由來自台中的花農陳武聰以非洲豹紋蘭一連7個聖筊奪得首勝上帝公獎。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展，今上午擲筊選出福德正神獎，由來自高雄的花農陳基和種植的蝴蝶蘭，花朵繁盛在「PK」中勝出。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮蘭花展，今上午擲筊選出福德正神獎，由來自高雄的花農陳基和種植的蝴蝶蘭，花朵繁盛在「PK」中勝出。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮今年舉辦第25屆蘭花展，比賽由玄天上帝擔任主審，以蘭花的稀有度、栽培技術等為評比項目，今上午擲筊選出全場總冠軍。記者張已亷／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮今年舉辦第25屆蘭花展，比賽由玄天上帝擔任主審，以蘭花的稀有度、栽培技術等為評比項目，今上午擲筊選出全場總冠軍。記者張已亷／攝影

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