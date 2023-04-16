今還有一天！高雄「珈琲與花物語」市集湧8萬人潮

全台最矚目的市集「珈琲與花物語」本周末在高雄登場，今天是最後一天，有350攤特色市集加入草地音樂會元素，前一天吸引超過8萬人參與。高雄市觀光局與策展團隊「森之市」，邀請台、日、泰350攤知名品牌來到高雄展出，讓遊客透過咖啡看到世界，也讓世界看到高雄的美好，呼籲民眾把握最後一天前來市集，體驗「用一杯咖啡旅遊吧」的概念。

觀光局長高閔琳表示，珈琲與花物語市集將台、日、泰超人氣咖啡品牌和周邊咖啡相關器皿、古道具、花藝，以及甜點、餐食與風格選物等集合在一起，每個攤位店主的擺設都很用心，還沒來的民眾請好好把握今天最後壓軸場。

昨天活動下午2點正式開始，1點左右就開始湧入大量人潮，來自日本大阪心齋橋西區新町的 Mel Coffee Roasters、東京的人氣咖啡館 Glitch Coffee & Roasters、東京藏前區知名咖啡烘焙店 Leaves Coffee Roasters的攤位，都出現大量粉絲排隊，人潮一直沒有斷過。也有許多知名甜點、餐食品牌，下午7點過後就銷售完畢提前打烊，粉絲今天一定要趁早。