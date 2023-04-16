「台灣米勒」陳甲上90歲辭世 回顧展顯創作觀到處留情

高雄前輩藝術家陳甲上有「台灣米勒」美名，今年90高齡過世，高雄市文化局以其創作人生觀「到處留情」作為核心概念，在文化中心至美軒舉辦《詠 留情—陳甲上創作回顧展》，精選45件經典作品。展期到5月7日。

高雄市文化局長王文翠表示，城市因藝術而美麗、因文化而偉大，高雄擁有山、海、河、港的城市特色，藝術活動蓬勃歸功於眾多在地前輩藝術家對藝術的堅持、耕耘，以及對高雄這片土地的熱愛。

高雄水彩畫的發展與推廣始於1990年陳甲上創立的「高雄水彩畫會」，他也是高雄藝文界最高榮譽「高雄文藝獎」2014年得主之一。文化局為感念陳甲上對於在地專業水彩畫的推動，以及其對藝術表現的追求，策畫了《詠 留情》展，透過高美館的策展專業，呈現藝術家畫作、影音紀錄片、創作歷程物件與文史檔案等全方位的藝術表現，展現文化傳承的精神。

高美館長李玉玲指出，高美館深感在地前輩藝術家對於高雄美術發展的貢獻並期盼能夠建構在地藝術史的發展脈絡，繼2015年舉辦《執藝．留情—陳甲上創作研究展》後，再次協助規畫《詠 留情》展覽，呈現資深藝術家陳甲上關懷鄉土及樸質踏實的個人獨特風格。

生長於農家的陳甲上對於鄉村農莊景物具有濃郁情感，常以農作情景及鄉間村景為題，從作品中也可看見他從農家情景尋獲的祥和寧靜之美，已故台灣師範大學美術系教授李焜培，稱讚陳作品特質如法國大師米勒般的誠懇莊重與寧靜。

《詠 留情》集結了陳甲上透明水彩及壓克力水彩畫創作，展出其抽象狂熱、農稼寫景、旅遊風景等經典作品，呈現「到處留情」創作觀。這次特別展出陳甲上少見的無框水彩寫生小品、日常創作與教學的繪畫用具，以及從超過50本生活隨筆的素描簿本中所精選出的速寫作品。