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高雄港空維區管制20日上路 運用科技執法取締違規車輛
烏賊車注意！高雄市111年10月20日正式公告高雄港為「第二期空氣品質維護區」，4月20日起正式生效實施，第一年管制時段為周一至周五，第二年起每日管制，出廠滿5年以上的柴油大貨車及曳引車，需有2年內排煙檢驗合格紀錄才可進入。環保局將利用車牌辨識科技執法進行管制，請駕駛和業者提早完成檢測。
高雄市環保局空汙與噪音防制科指出，高雄市移動汙染源占整體空汙排放量3分之1，而柴油車汙染排放量更占其中達二分之一。每日平均高達有3.5萬輛柴油車進出全國第一大港高雄港，車輛如未妥善保養，將容易造成行經路段空氣汙染。
環保局長張瑞琿表示，為改善市民的生活環境，提升空氣品質，近年來採循序漸進加強柴油車管制以減少對產業影響。108年起於高雄港設置「行動檢測服務站」，就近輔導港區的柴油車輛實施排煙檢測，截至目前辦理近200場次，得到貨運公會及車隊業者支持，整體進入港區的車輛合格比率從106年的17.4%，提升至現在的70.2%。
港區空氣品質維護區管制即將上路，環保局將利用港區出入口的車牌辨識系統及檢驗資料庫掌握車輛資料，請貨運車業主多加配合管制措施，即早完成車輛檢驗，共同維護高雄市空氣品質。
環保局提醒司機及業者，可至柴油車不定期檢驗資訊管理系統https://dce.epa.gov.tw/index.aspx，查詢所屬柴油車是否已經完成合格檢驗。對於出廠滿10年以上的老舊柴油車輛，也可利用多元補助方案，包含汰舊換新、調修補助等共同努力減少車輛排汙。相關補助資訊及線上申請可至環保署「大型柴油車多元補助方案申請及宣導專區」https://dvs.epa.gov.tw/查詢，或撥打高雄市環保局專線07-7354864。
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