快訊

獨／高雄森林山火第5天「恐燒至民宅」 高市府緊急一級開設

現在的不沾鍋比以前毒七倍？含鐵氟龍的鍋具對人體有害嗎？

一周數位爆報／三星內建2功能果粉超羨慕、蝦皮漲成交費、LINE大廣告狂遮網氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄港空維區管制20日上路 運用科技執法取締違規車輛

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄港區架設車牌辨識器，以科技執法。圖／高雄市環保局提供
高雄港區架設車牌辨識器，以科技執法。圖／高雄市環保局提供

烏賊車注意！高雄市111年10月20日正式公告高雄港為「第二期空氣品質維護區」，4月20日起正式生效實施，第一年管制時段為周一至周五，第二年起每日管制，出廠滿5年以上的柴油大貨車及曳引車，需有2年內排煙檢驗合格紀錄才可進入。環保局將利用車牌辨識科技執法進行管制，請駕駛和業者提早完成檢測。

高雄市環保局空汙與噪音防制科指出，高雄市移動汙染源占整體空汙排放量3分之1，而柴油車汙染排放量更占其中達二分之一。每日平均高達有3.5萬輛柴油車進出全國第一大港高雄港，車輛如未妥善保養，將容易造成行經路段空氣汙染。

環保局長張瑞琿表示，為改善市民的生活環境，提升空氣品質，近年來採循序漸進加強柴油車管制以減少對產業影響。108年起於高雄港設置「行動檢測服務站」，就近輔導港區的柴油車輛實施排煙檢測，截至目前辦理近200場次，得到貨運公會及車隊業者支持，整體進入港區的車輛合格比率從106年的17.4%，提升至現在的70.2%。

港區空氣品質維護區管制即將上路，環保局將利用港區出入口的車牌辨識系統及檢驗資料庫掌握車輛資料，請貨運車業主多加配合管制措施，即早完成車輛檢驗，共同維護高雄市空氣品質。

環保局提醒司機及業者，可至柴油車不定期檢驗資訊管理系統https://dce.epa.gov.tw/index.aspx，查詢所屬柴油車是否已經完成合格檢驗。對於出廠滿10年以上的老舊柴油車輛，也可利用多元補助方案，包含汰舊換新、調修補助等共同努力減少車輛排汙。相關補助資訊及線上申請可至環保署「大型柴油車多元補助方案申請及宣導專區」https://dvs.epa.gov.tw/查詢，或撥打高雄市環保局專線07-7354864。

高雄港區架設告示牌，已公告為「第二期空氣品質維護區」。圖／高雄市環保局提供
高雄港區架設告示牌，已公告為「第二期空氣品質維護區」。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局在港區進行空品維護區宣導作業。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局在港區進行空品維護區宣導作業。圖／高雄市環保局提供

柴油車 高雄市 空氣品質

延伸閱讀

增進毛小孩及其他動物福利 高雄市設動物保護協調會報

影／綠島垃圾爆滿 環保局：已簽約年底前轉運2000公噸

未來感銀灰色鯨魚棲息！高雄港旅運中心成觀海新地標

汽車未禮讓行人重罰 台南首2天科技執法抓155件

相關新聞

台南市水域出現罕見「藍眼淚」爆人潮 意外帶動防溺宣導

台南市將軍區青山漁港、鎮海將軍廟及將軍漁港南岸水域，近日出現罕見「藍眼淚」奇景遊客如織，台南市政府消防局順勢把握難得宣導...

枋寮闢外環道解塞 自救會稱滅農反對徵地

台1線屏東枋寮鄉水底寮路段每逢假日塞車，被列全台公路四大壅塞熱點之一，公路總局規畫斥資9.6億元，興建長4.1公里東外環...

高雄港空維區管制20日上路 運用科技執法取締違規車輛

烏賊車注意！高雄市111年10月20日正式公告高雄港為「第二期空氣品質維護區」，4月20日起正式生效實施，第一年管制時段...

陳福海率宮廟代表 廈門進香

小三通重啟後，金門縣長陳福海昨天首度帶領金門各宮廟代表近300人，經小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節...

附掛水管 金門大橋 將半封閉施工

金門縣府向中央爭取前瞻計畫全額補助1.54億元，金門大橋附掛自來水管線及大、小金兩端送水管與加壓站工程1月都已完工，而兩...

改單行道已過宣導期 民怪警取締

高雄小港醫院前漢民路710巷21弄，上月初改單行道，警方經1個月勸導、近期進巷道開單，本月7日迄今共開出17張罰單，地方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦