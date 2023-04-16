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台南市水域出現罕見「藍眼淚」爆人潮 意外帶動防溺宣導
台南市將軍區青山漁港、鎮海將軍廟及將軍漁港南岸水域，近日出現罕見「藍眼淚」奇景遊客如織，台南市政府消防局順勢把握難得宣導防溺機會，讓遊客欣賞美景之際，順勢上了寶貴一課。
一般認為藍眼淚的出現與夜光蟲大量出現有相關，學者認為是植物性浮游生物所誘發，為一自然界微生物食物網循環所致的物種交替現象，非海域汙染人例如馬祖地區；如今將軍海也出現「藍眼淚」現象有待進一步探究。
原是入夜少有人煙的上述水域，近日湧入許多外來遊客爭相一睹藍眼淚，為防範民眾不慎溺水，將軍消防分隊把握機會宣導防溺；呼籲如發現有人溺水，切勿自行冒然下水施救，遵循「叫、叫、伸、拋、划」救溺五步驟原則：1.「叫」-大聲呼救請求支援。2.「叫」-撥打呼叫119、110、118或112求援。3.「伸」-利用延伸物讓溺水者拉住(長竹竿或樹枝)。4.「拋」-拋送漂浮物給溺水者(球類、繩索、瓶罐)。5.「划」-利用大型浮具划過去將溺水者救回(船、浮木、救生圈或浮標)。
消防局長李明峯、第三大隊大隊長陳坤宗說，為有效杜絕溺水事故發生，在藍眼淚重點期間，假日也加強編排消防人員與青山及將軍漁港安檢所配合實施防溺宣導與警戒巡邏，必要時更會增派義消人力於人潮聚集眾多青山漁港、鎮海將軍廟及將軍漁港南岸等水域設立機動巡邏警戒。
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