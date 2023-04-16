台南市水域出現罕見「藍眼淚」爆人潮 意外帶動防溺宣導

台南市將軍區青山漁港、鎮海將軍廟及將軍漁港南岸水域，近日出現罕見「藍眼淚」奇景遊客如織，台南市政府消防局順勢把握難得宣導防溺機會，讓遊客欣賞美景之際，順勢上了寶貴一課。

一般認為藍眼淚的出現與夜光蟲大量出現有相關，學者認為是植物性浮游生物所誘發，為一自然界微生物食物網循環所致的物種交替現象，非海域汙染人例如馬祖地區；如今將軍海也出現「藍眼淚」現象有待進一步探究。

原是入夜少有人煙的上述水域，近日湧入許多外來遊客爭相一睹藍眼淚，為防範民眾不慎溺水，將軍消防分隊把握機會宣導防溺；呼籲如發現有人溺水，切勿自行冒然下水施救，遵循「叫、叫、伸、拋、划」救溺五步驟原則：1.「叫」-大聲呼救請求支援。2.「叫」-撥打呼叫119、110、118或112求援。3.「伸」-利用延伸物讓溺水者拉住(長竹竿或樹枝)。4.「拋」-拋送漂浮物給溺水者(球類、繩索、瓶罐)。5.「划」-利用大型浮具划過去將溺水者救回(船、浮木、救生圈或浮標)。