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小三通重啟 陳福海首次率團參加陸方大型宗教活動

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門各宮廟代表今天搭乘小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，金門縣長陳福海與夫人許梨羡親自帶隊，在船上跟鄉親致意。圖／讀者提供
金門各宮廟代表今天搭乘小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，金門縣長陳福海與夫人許梨羡親自帶隊，在船上跟鄉親致意。圖／讀者提供

小三通重啟後，金門縣長陳福海今天首度帶領金門各宮廟代表近300人，搭乘小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，這是新冠肺炎疫情後，金門各界的首場大型宮廟大陸進香活動，備受關注，幾乎各宮廟的保生大帝神像也一起同行，讓水頭碼頭一片熱鬧滾滾，神氣十足。

陳福海偕同夫人許梨羡、副縣長李文良和縣府各局處首長，搭乘今天下午客船從金門前往廈門，將展開為期3天的宗教交流行程，對於此行，不少信眾都相當開心，直說兩岸的宗教文化交流受到疫情已中斷了3年，如今解封了，當然要回青礁慈濟祖宮祭拜，祈求神明護佑風調雨順、國泰民安。

陳福海表示，很高興看到疫情解封、兩岸逐漸恢復交流，這次能與金門各宮廟信徒一起到廈門進香，他表達滿滿的感恩，希望這次進香團登陸圓滿順利，兩岸保生大帝信眾相聚一起，共同緬懷保生大帝吳真人，攜手傳承「大道、大愛」慈濟精神，祈求保生大帝保佑金門，縣運昌隆，大家平安。

值得一提的是，雖然現在入境大陸不需要繳交PCR的檢驗報告，但因為官方規定入境要掃健康碼，此行很多都是老人家，不太會操作手機填寫，以致通關緩慢，近300人通關硬是卡了1個多小時才完成通關，等到全數完成通關，不少人都說站的腿好酸。

此行重頭戲是第16屆海峽兩岸保生慈濟文化節，將於明日登場，預計上午9點舉行保生大帝頌典儀式及開幕式，11點將由金門各界聯合祭拜海滄保生大帝慶典儀式，將由陳福海擔任主祭官。下午預計安排參訪行程，包括青礁村蘆塘社、開台文化公園、洪塘村赤土社、海滄海灣公園等地。

據了解，廈門海滄青礁慈濟宮始建於南宋紹興21年（西元1151年），歷代均有重修、重建，現在保留的是清代古建築風貌。青礁慈濟宮是廈門規模最大的民間信仰場所和重要的歷史文化古蹟，宮中供奉保生大帝，是北宋名醫吳真人，名吳本，公元979至1036年，生於白礁，即今龍海角美，羽化青礁，一生行醫，普濟眾生，事跡廣為頌揚，民間奉為醫靈真人，尊稱大道公。

金門各宮廟代表今天搭乘小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，碼頭人山人海。圖／讀者提供
金門各宮廟代表今天搭乘小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，碼頭人山人海。圖／讀者提供
金門各宮廟代表今天搭乘小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，因為要掃健康碼，很多人不會填寫，通關整個大卡關。圖／讀者提供
金門各宮廟代表今天搭乘小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，因為要掃健康碼，很多人不會填寫，通關整個大卡關。圖／讀者提供
金門各宮廟代表近300人，今天搭乘小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，信眾供請各宮廟的保生大帝神像同行搭船，「與神同行」，讓水頭碼頭神氣十足。圖／讀者提供
金門各宮廟代表近300人，今天搭乘小三通前往廈門參加第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節，信眾供請各宮廟的保生大帝神像同行搭船，「與神同行」，讓水頭碼頭神氣十足。圖／讀者提供

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