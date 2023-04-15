屏東YQ平台邁入第15年 串連各界培育青年以行動關愛社會
致力培育年輕學子關懷社會，由屏東和平教會所經營的「Youth Quake」平台，今邁入第15年，4月與中華民國Youth Quake青年創育發展協會與屏東縣iCare愛關懷協會合作，串聯屏東12所國高中、醫院、護理之家、社福機構等，共同發起 「Youth Care・You Should Care愛心關懷行動」，喚起青年人關愛社會的心，以實際行動走入社區服務，培養人道關懷的精神。
「Youth Quake」平台是一個致力於培育青年、發展新創藝、新創業、新科技、新媒體、新教育等「5新」多元能力，經營至今邁入第15年，每年舉辦的「Youth Quake校際新創藝大賽」以學校為單位組隊，讓學生認識與認同校園，從中建立團隊合作的精神。
Youth Quake青年創育發展協會總幹事鄭韻語表示，「Youth Care・You Should Care愛心關懷行動」旨在喚起學生對在地人文的關懷，從在校時期培養對社會的關注，以實際付出幫助有需要的人，「Youth Quake比Earthquake更有震撼力，相信每一個青年人都能震撼世界」，期盼與各所學校、機構一起幫助年輕人，培養對社會正面的影響力。
行動於4月23日舉辦行前訓練，由專業社工帶領學生培養同理心，分享建立關係、如何溝通等技巧，教導輪椅使用方法、安全注意事項等，並在4月29日至30日到各個醫療院所與社福機構進行進行關懷行動，透過活動帶領、陪伴分享、唱歌、祝福卡片等活動，關懷病友、身心障礙者及年長者，從服務體驗中進行生命教育，讓學生們不只有滿腔的熱情，更能學習以正確的態度和方式來服務不同的族群，並且從青少年時期開始培養對社會的關注、對生命的珍視，成為一個能祝福與影響社會的人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言