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屏東YQ平台邁入第15年 串連各界培育青年以行動關愛社會

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
「Youth Quake」平台今年4月與各界串連，共同發起 「Youth Care・You Should Care愛心關懷行動」，喚起青年人關愛社會的心，以實際行動走入社區服務，培養人道關懷的精神。圖／Youth Quake提供
「Youth Quake」平台今年4月與各界串連，共同發起 「Youth Care・You Should Care愛心關懷行動」，喚起青年人關愛社會的心，以實際行動走入社區服務，培養人道關懷的精神。圖／Youth Quake提供

致力培育年輕學子關懷社會，由屏東和平教會所經營的「Youth Quake」平台，今邁入第15年，4月與中華民國Youth Quake青年創育發展協會與屏東縣iCare愛關懷協會合作，串聯屏東12所國高中、醫院、護理之家、社福機構等，共同發起 「Youth Care・You Should Care愛心關懷行動」，喚起青年人關愛社會的心，以實際行動走入社區服務，培養人道關懷的精神。

「Youth Quake」平台是一個致力於培育青年、發展新創藝、新創業、新科技、新媒體、新教育等「5新」多元能力，經營至今邁入第15年，每年舉辦的「Youth Quake校際新創藝大賽」以學校為單位組隊，讓學生認識與認同校園，從中建立團隊合作的精神。

Youth Quake青年創育發展協會總幹事鄭韻語表示，「Youth Care・You Should Care愛心關懷行動」旨在喚起學生對在地人文的關懷，從在校時期培養對社會的關注，以實際付出幫助有需要的人，「Youth Quake比Earthquake更有震撼力，相信每一個青年人都能震撼世界」，期盼與各所學校、機構一起幫助年輕人，培養對社會正面的影響力。

行動於4月23日舉辦行前訓練，由專業社工帶領學生培養同理心，分享建立關係、如何溝通等技巧，教導輪椅使用方法、安全注意事項等，並在4月29日至30日到各個醫療院所與社福機構進行進行關懷行動，透過活動帶領、陪伴分享、唱歌、祝福卡片等活動，關懷病友、身心障礙者及年長者，從服務體驗中進行生命教育，讓學生們不只有滿腔的熱情，更能學習以正確的態度和方式來服務不同的族群，並且從青少年時期開始培養對社會的關注、對生命的珍視，成為一個能祝福與影響社會的人。

Youth Quake青年創育發展協會總幹事鄭韻語（站者，中）盼與各所學校、機構一起幫助年輕人，培養對社會正面的影響力。圖／Youth Quake提供
Youth Quake青年創育發展協會總幹事鄭韻語（站者，中）盼與各所學校、機構一起幫助年輕人，培養對社會正面的影響力。圖／Youth Quake提供
屏東和平教會所經營的「Youth Quake」平台，致力培育年輕學子關懷社會，今邁入第15年。圖／Youth Quake提供
屏東和平教會所經營的「Youth Quake」平台，致力培育年輕學子關懷社會，今邁入第15年。圖／Youth Quake提供

青年 屏東縣 愛心

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