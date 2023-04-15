屏東YQ平台邁入第15年 串連各界培育青年以行動關愛社會

致力培育年輕學子關懷社會，由屏東和平教會所經營的「Youth Quake」平台，今邁入第15年，4月與中華民國Youth Quake青年創育發展協會與屏東縣iCare愛關懷協會合作，串聯屏東12所國高中、醫院、護理之家、社福機構等，共同發起 「Youth Care・You Should Care愛心關懷行動」，喚起青年人關愛社會的心，以實際行動走入社區服務，培養人道關懷的精神。

「Youth Quake」平台是一個致力於培育青年、發展新創藝、新創業、新科技、新媒體、新教育等「5新」多元能力，經營至今邁入第15年，每年舉辦的「Youth Quake校際新創藝大賽」以學校為單位組隊，讓學生認識與認同校園，從中建立團隊合作的精神。

Youth Quake青年創育發展協會總幹事鄭韻語表示，「Youth Care・You Should Care愛心關懷行動」旨在喚起學生對在地人文的關懷，從在校時期培養對社會的關注，以實際付出幫助有需要的人，「Youth Quake比Earthquake更有震撼力，相信每一個青年人都能震撼世界」，期盼與各所學校、機構一起幫助年輕人，培養對社會正面的影響力。