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身陷就安基金風暴 許銘春今出席「做工的人」電影版播映會
因就業安定基金補助一案身陷風暴的勞動部長許銘春，今天南下高雄出席「做工的人」電影版播映會，大讚電影傳達勞工朋友努力打拚、不服輸的精神，也感謝工會長期替勞工朋友爭取權益，勞動部在疫後振興階段會與工會及勞工站同一陣線，做勞工強而有力的後盾。
勞動部高屏澎東分署今天包下高雄喜樂時代影城，邀高屏地區工會團體欣賞「做工的人」電影版，導演鄭芬芬、監製林昱伶等製作團隊均到場，勞動部長許銘春部長說，「做對的事情，自然就會有人支持」。
她說，此片一開始沒有人看好，現在佳評如潮。電影中的勞工朋友面對著風雨、高溫、高樓層，仍保持堅韌態度完成挑戰，不認輸的台灣精神，值得大家學習。
許銘春也宣示勞動部「安穩工作」、「安心職場」、「安全勞動」三安政策，指會透過多元管道傳達勞動價值、提升勞工技能、營造更好勞動環境。
近日許銘春因遭黨籍立委質疑就安基金補助問題淚灑立院，今天南下，在場許多工會團體為她加油打氣，擁抱還獻花。
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