鳳梨盛產農民憂跌價 陳其邁用「這句話」幫推銷
國產鳳梨進入盛產期，農糧署今天在高雄市凹子底森林公園舉辦聯合展售活動，集結高雄、屏東、台南、嘉義、雲林、南投等五大產區，由於有農民反映次級果多影響賣價，農委會表示，果品受氣候影響，未來在農民提報種植前，會多加提醒。
「相較去年同期，鳳梨價格回穩。」高雄市長陳其邁指出，目前中盤商行口一公斤16元，北農拍賣價約22元，陳提及，日前才飛往日本葛西市場大力推銷高雄在地的金鑽鳳梨，以過去外銷日本、新加坡、加拿大等外銷市場，以日本銷量最大，今年日本銷量可望從3千公噸提升至5千公噸。
由於，高雄占全台鳳梨13%的種植面積，3至6月受氣候影響，未受風災影響的鳳梨產量，明顯較去年增多，高市府農業局啟動5大調節措施，包含增加學校營養午餐的供給量、電商團購以及次級品加工，調解銷售價格。
「請大家支持國產鳳梨。」農委會副主委陳駿季在今天的市集大聲疾呼，並與現場農民合影。雖然俚語說鳳梨頭西瓜尾，這是最甜的部分，陳其邁表示，「高雄的鳳梨頭尾都好吃。」他除了高舉鳳梨推銷外，也大力推銷鳳梨冰棒等鳳梨製品，希望週末來凹子底森林公園遊玩的民眾能品嚐享用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言