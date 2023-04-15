鳳梨盛產農民憂跌價 陳其邁用「這句話」幫推銷

國產鳳梨進入盛產期，農糧署今天在高雄市凹子底森林公園舉辦聯合展售活動，集結高雄、屏東、台南、嘉義、雲林、南投等五大產區，由於有農民反映次級果多影響賣價，農委會表示，果品受氣候影響，未來在農民提報種植前，會多加提醒。

「相較去年同期，鳳梨價格回穩。」高雄市長陳其邁指出，目前中盤商行口一公斤16元，北農拍賣價約22元，陳提及，日前才飛往日本葛西市場大力推銷高雄在地的金鑽鳳梨，以過去外銷日本、新加坡、加拿大等外銷市場，以日本銷量最大，今年日本銷量可望從3千公噸提升至5千公噸。

由於，高雄占全台鳳梨13%的種植面積，3至6月受氣候影響，未受風災影響的鳳梨產量，明顯較去年增多，高市府農業局啟動5大調節措施，包含增加學校營養午餐的供給量、電商團購以及次級品加工，調解銷售價格。