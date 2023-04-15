全台大客車駕駛大缺工 徵才活動今從高雄啟動

疫情過後大客車司機缺工嚴重，全台客運駕駛少1800人，遊覽車司機也缺3000人，交通部公路總局祭出最高13.7萬元補助，今天在高雄人潮聚集的漢神巨蛋廣場舉辦首場徵才活動，高雄地區提供400名職缺，活動開始2小時，初步媒合成功49人。應徵者說「有點心動，當務之急是要先去考駕照」。

全台六場聯合徵才活動今天從高雄起跑，共有統聯客運、義大客運、漢程客運、港都客運、在地遊覽車業及駕訓班業者到場徵才與招生。公路總局局長陳文瑞、立委林岱樺、公共汽車客運聯合會理事長郭子義、遊覽車全國聯合會理事長魯孝亞等人參加啟動儀式。

陳文瑞指出，公路總局編列3.4億元，補助職業小客車、大貨車駕駛升級大客車駕駛訓練費，訓練期間生活津貼，以及穩定就業獎勵金，希望增加誘因招募新血，另外疫情期間不少大客車司機轉行開貨車或從事物流業，希望把這些司機找回來，接下來台北、宜蘭、台南、台中、桃園也將辦徵才，目標是招募1800名公車駕駛、3000名遊覽車駕駛。

「我們也希望替駕駛員找回工作的價值與尊嚴」魯孝亞說，無論是客運或遊覽車，整車人的安全都是交付在司機一人身上，業界缺工已有一段時日，除徵才之外，希望各業也能正視營造有尊嚴的工作環境，不然這個行業沒人想投入。

徵才活動開始後，不少攤位都有應徵者。陳先生說，開計程車十幾年，今年已經48歲，要轉其他行業不容易，想去南台灣客運上班賺取穩定收入，將報名駕訓班課程。