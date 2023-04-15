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全台大客車駕駛大缺工 徵才活動今從高雄啟動

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
全台六場大客車駕駛擴大徵才活動今天從高雄起跑，不少客運攤位都有應徵者上門。記者徐白櫻／攝影
全台六場大客車駕駛擴大徵才活動今天從高雄起跑，不少客運攤位都有應徵者上門。記者徐白櫻／攝影

疫情過後大客車司機缺工嚴重，全台客運駕駛少1800人，遊覽車司機也缺3000人，交通部公路總局祭出最高13.7萬元補助，今天在高雄人潮聚集的漢神巨蛋廣場舉辦首場徵才活動，高雄地區提供400名職缺，活動開始2小時，初步媒合成功49人。應徵者說「有點心動，當務之急是要先去考駕照」。

全台六場聯合徵才活動今天從高雄起跑，共有統聯客運、義大客運、漢程客運、港都客運、在地遊覽車業及駕訓班業者到場徵才與招生。公路總局局長陳文瑞、立委林岱樺、公共汽車客運聯合會理事長郭子義、遊覽車全國聯合會理事長魯孝亞等人參加啟動儀式。

陳文瑞指出，公路總局編列3.4億元，補助職業小客車、大貨車駕駛升級大客車駕駛訓練費，訓練期間生活津貼，以及穩定就業獎勵金，希望增加誘因招募新血，另外疫情期間不少大客車司機轉行開貨車或從事物流業，希望把這些司機找回來，接下來台北、宜蘭、台南、台中、桃園也將辦徵才，目標是招募1800名公車駕駛、3000名遊覽車駕駛。

「我們也希望替駕駛員找回工作的價值與尊嚴」魯孝亞說，無論是客運或遊覽車，整車人的安全都是交付在司機一人身上，業界缺工已有一段時日，除徵才之外，希望各業也能正視營造有尊嚴的工作環境，不然這個行業沒人想投入。

徵才活動開始後，不少攤位都有應徵者。陳先生說，開計程車十幾年，今年已經48歲，要轉其他行業不容易，想去南台灣客運上班賺取穩定收入，將報名駕訓班課程。

高雄市區監理所補充，本次符合資格的求職者若能就職滿3個月者補助駕駛訓練費用，小客車升大客車訓練最高1萬4500元，大貨車升大客車訓練最高1萬3500元，參加乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬923元。訓練期間生活津貼每日850元（最高領取4萬7600元）。任職滿3個月至1年，另再加碼發給最高6萬元獎勵金，綜合各種方案，最高可領13萬7000元。

大客車駕駛相關補助內容。圖／高雄市區監理所提供
大客車駕駛相關補助內容。圖／高雄市區監理所提供
全台六場聯合徵才活動今天從高雄起跑，高雄市區監理所今天下午至晚間在漢神巨蛋廣場辦人才招募。記者徐白櫻／攝影
全台六場聯合徵才活動今天從高雄起跑，高雄市區監理所今天下午至晚間在漢神巨蛋廣場辦人才招募。記者徐白櫻／攝影
全台六場大客車駕駛擴大徵才活動今天從高雄起跑，不少客運攤位都有應徵者上門。記者徐白櫻／攝影
全台六場大客車駕駛擴大徵才活動今天從高雄起跑，不少客運攤位都有應徵者上門。記者徐白櫻／攝影
高雄市區監理所今天下午至晚間在高雄漢神巨蛋廣場舉辦首場徵才活動。記者徐白櫻／攝影
高雄市區監理所今天下午至晚間在高雄漢神巨蛋廣場舉辦首場徵才活動。記者徐白櫻／攝影

遊覽車 徵才活動 疫情

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