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昔日軍營區辦生存遊戲 金門學生組隊開戰超刺激

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處今天舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，學生組隊對戰。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，學生組隊對戰。圖／金門國家公園管理處提供

為加強推廣生存遊戲活動及宣導軍事營區活化利用，金門國家公園管理處今天在中山林賈村營區舉辦「生存遊戲推廣教育訓練」，邀請國立金門大學國際學生及金門家扶中心受扶助青少年參與，組隊開戰，大家都說很逼真、好玩，感受到槍林彈雨的超刺激感受。

這場活動的場地，選在賈村營區，原為軍方核生化訓練場及城鎮戰之訓練場所，是一仿造越共村建立的村落戰鬥訓練場地，今天參與的青年學子也分組競技，包含生存遊戲對戰及快速競技射擊，生存遊戲為對抗射擊，快速競技射擊則為靶位固定人員移動射擊以計算積分，活動內容豐富，學生們都說超好玩。

據了解，這場活動結合與射擊相關的主題探索課程，讓民眾充分瞭解金門的特殊生活風貌及軍事文化與歷史的淵源，更接近軍事設施及體驗軍事氛圍，帶動金門地區戶外遊憩體驗的風氣，以不設限的視野與思考方式，重新回顧金門戰地空間存在的意義，進而認同國家公園理念。

金管處表示，本年度仍有4場次活動，活動日期分別為5月13日、6月10日、9月9日及10月14日，每場次預定開放40個名額，參加對象為12歲（含）以上，65歲（含）以下之民眾，歡迎親子共同參加。有關報名活動簡章及網址請至金門國家公園全球資訊網─最新消息下載（https://www.kmnp.gov.tw）。

在昔日的軍營，金門國家公園管理處舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，讓學生組隊對戰，超有臨場感。圖／金門國家公園管理處提供
在昔日的軍營，金門國家公園管理處舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，讓學生組隊對戰，超有臨場感。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，學生實地體驗射擊，直說好好玩。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，學生實地體驗射擊，直說好好玩。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，邀請國立金門大學國際學生及金門家扶中心受扶助青少年參與。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天舉辦「生存遊戲推廣教育訓練活動」，邀請國立金門大學國際學生及金門家扶中心受扶助青少年參與。圖／金門國家公園管理處提供

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