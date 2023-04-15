屏東浴佛大典 王金平、周春米等官民逾千人齊心祈雨
「天降甘霖，國泰民安，風調雨順！」台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會，為慶祝釋迦牟尼佛2567年佛陀聖誕，今天在屏東潮州妙光禪寺舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」，由於台灣久旱未雨，現場也進行千人祈雨法會，希望佛光普照大地、天降甘霖。
參與浴佛大典的團體有羅漢門民俗技藝團、高雄內門宋江陣、原住民文化藝術團、安息日教會、天主教會、基督長老教會及各宮廟陣頭排班迎佛進場，前立法院長王金平、屏東縣長周春米、屏東縣議會議長周典論及多位縣議員也均應邀參與，加上滿場的信眾，使得妙光禪寺內外及停車場人聲鼎沸，各宗教融合共慶佛誕，盛況空前。
屏東縣長周春米表示，每逢國內疫情最嚴重的時刻及久旱未雨，屏東縣佛教會理事長釋見引法師就會舉辦法會穩定民心，她要代表縣政府感謝釋見引法師；而目前南部已經六百多天未下雨，旱象難解，希望我佛慈悲，在大家同心祈雨的情況下，能夠天降甘霖，解除旱眾，讓台灣風調雨順、國泰民安。
隨後由各縣市佛教會理事長及諸山長老共同誦經祈雨，祈求上天早降甘霖解除旱象，而各縣市佛教會理事長及信眾們並進行浴佛大典暨園遊會，氣氛達到最高峰，台灣佛教總會理事長宏安長老尼呼籲大家同時誠心祝禱，希望佛光普照大地、天降甘霖，也讓大家離苦得樂。
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