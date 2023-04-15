亞果開發澎湖青灣 蚵殼廢棄物成建材打造永續Villa

亞果遊艇集團以「永續循環，綠色經濟」為核心理念推出永續循環經濟新模式，在澎湖青灣打造亞果島(ARGO Island)，將18公頃閒置土地華麗轉身為座落38間獨具特色、獨步全球的遊艇會度假島嶼開發案，並首次採用的國際競圖方式評選度假村設計，吸引了各國包含日本、美國、加拿大、香港、波蘭等國際80組作品參賽，最終評選出17組優勝作品，澎湖縣長陳光復、波蘭駐台辦事處處長高則叡、亞果遊艇集團董事長侯佑霖、及五位國內外大師組成的評審團成員都親自蒞臨頒獎典禮，見證這歷史的一刻。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，亞果遊艇集團在規劃澎湖青灣山城Villa的開發與營運時，獨創永續循環經濟新模式，即以澎湖當地特有的在地材料如蚵殼、砂砱作為建材並規劃太陽能等替代性能源發電，希望運用澎湖豐富的自然與人文資源，成為全台最大絕世島嶼 Villa聚落。 亞果遊艇集團以在澎湖青灣打造亞果島(ARGO Island)，將18公頃閒置土地華麗轉身為座落38間獨具特色、獨步全球的遊艇會度假島嶼開發案，並首次採用的國際競圖方式評選度假村設計。圖／亞果遊艇提供