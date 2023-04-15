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屏東浴佛大典祝佛陀聖誕 王金平、周春米等官民逾千人齊心祈雨
「天降甘霖，國泰民安，風調雨順！」台灣佛教總會等宗教團體於今天上午在屏東縣妙光禪寺舉辦「釋迦牟尼佛2567年佛陀聖誕」跨宗教浴佛大典，立法院前院長王金平、縣長周春米、議長周典論與各民意代表、局處首長共襄盛舉，由廟方主持與在場逾7000位民眾一同進行祈雨儀式，盼天降甘霖度過旱災。
立法院前院長王金平表示，近期水情嚴峻，全台正面旱災難題，今不分教派、黨派於共襄盛舉佛陀聖誕，盼上天慈悲天降甘霖，為人間帶來和平。
屏東縣長周春米表示，世界近年面臨新冠疫情、烏俄戰爭等超出預期的挑戰，台灣在各界協力下穩定民心、鼓舞人心得以勇敢向前，今逾千人齊聚一堂見證浴佛大典，同心祈福、集氣祈雨，盼國泰民安、風調雨順。
議長周典論表示，「現在最需要下雨，這次的祈福儀式是屏東最大場面」，感謝各宗教在台灣出現重大災害時傾力相助，今藉眾人祈福力量，讓世界大同無災無難。
參與浴佛的各界代表與民眾，在廟方引領唱誦爐香讚後進行祈雨儀式，盼齊心祈求度過旱災。現場人潮眾多，熱鬧滾滾，園遊會多達180攤，內容豐富應有盡有，還有信眾包車前來參加，場外32輛遊覽車擠爆停車場，多家宮廟陣頭與天主教等多元融合一同參與，場面熱鬧。
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