影／缺水公立泳池20日將停用 高市全中運選手擔心衝擊泳訓

全國中等學校運動會下周將登場，但南部因乾旱未雨，高市府將自4月20日起停止開放市內7座公立游泳池，打亂全中運代表隊泳訓計畫，高師大附中的游泳選手凃明旻說，上次限水時很多泳池未開放，他們得四處找泳池訓練，每次須適應新泳池，比賽成績遭到不少衝擊。

南部持續乾旱，望不到天降甘霖，高雄市加大節水力度，宣布4月20日公立泳池停止開放，每月用水1000度以上非工業用水戶及洗車等業者的節水率，也將提高至15％。

高市運動發展局專門委員汪小芬表禦，4月20日起，除三民、新興、前鎮、國際 、鳳山、左營、右昌7座公立泳池暫停開放外，委外營運的鳳山、苓雅、左營心及大寮運動中心4座附設泳池，也比照暫停，其餘民營游泳池部分，旱災應變中心會視水情狀況進行指揮調度，運發局也會配合公告輔導。

今早到高雄市立前鎮游泳池集訓的全中運代表隊，獲知公立泳池因乾旱將限用，憂心忡忡，選手凃明旻提及上次泳池停用的陰影，指當時許多泳池沒開，他們得不斷詢問那裡還有泳池可以使用，問到後不僅要重新適應場地，這周泳訓完，下周可能又要換地點，沒有泳池可用則只能使陸上訓練「乾游」，多少影響比實成績。