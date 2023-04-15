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金門大橋附掛陸域自來水管線將封路施工 預計年底完工

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大橋從開通以來，已經進行多次路面修復工程，近期又將封路進行施工。記者蔡家蓁／攝影
金門大橋從開通以來，已經進行多次路面修復工程，近期又將封路進行施工。記者蔡家蓁／攝影

為強化烈嶼地區用水的穩定及安全，縣府積極向中央爭取前瞻計畫全額補助新臺幣1.54億元，辦理金門大橋附掛自來水管線及大、小金兩端送水管與加壓站工程，配合大橋所推動的附掛管線已於今年度1月完竣，而兩端橋下的延伸管線與附屬設施，今年初決標，預計在4月中下旬陸續進場，配合施工需求，將分別於大金端慈湖路、小金端湖埔路採取區段性半路幅封閉，如順利推動，道路段的管線工程將在年底完工。

金門縣自來水廠表示，烈嶼地區民生供水主要仰賴大、小金門間的海底管線送水，該海底管線曾發生多次上浮甚至漏水等情形，雖經緊急搶修恢復正常供水，然而海底管線為早期建置，畢竟老舊，加上海底環境風險高，如遇突發狀況，動員搶修困難且耗貲費時。因此，為保障烈嶼地區之供水穩定，縣府及水廠積極爭取中央前瞻計畫全額補助，辦理大橋管線及兩端設施之供水調度工程，完成後未來將以金門大橋附掛之自來水管線取代既有單一海管的供水模式，大幅降低海管破損時小金門的斷水風險與供水壓力。

目前大橋附掛管線已於今年年初完工，兩端橋下的陸上延伸管線與加壓站等附屬設施亦已完成發包，其中大金門端慈湖路的埋管作業，將以全聯門市前方叉路為施設起點，向北行經下埔下至大橋路口後，再銜接至湖下重劃區所興建的中繼加壓站，在全長1.4公里的路段中，將於單側車道埋設口徑200公釐的送水管。

在小金門部分，則以下橋後的湖埔路為起點，向南延管至后頭社區後，再由鄰近產業道路轉入后頭加壓站，總長約1.2公里。水廠表示，本次大橋管線及兩端設施完成後，除可滿足未來地區發展所需的用水成長外，又可與既有海底管線交替支援，確保小金門供水的安全與穩定。

水廠指出，配合金門大橋施工需求，所採取的半路幅封閉，勢必對交通造成相當影響，為加強行車引導，水廠將在周邊範圍提前設立指示標誌，並於管制點加派指揮人員。

金門縣自來水廠公布金門大橋管線施工的圖表，提醒民眾行車多注意。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣自來水廠公布金門大橋管線施工的圖表，提醒民眾行車多注意。記者蔡家蓁／翻攝

金門大橋 慈湖 重劃區

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