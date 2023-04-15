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白沙屯媽擁有最多專屬歌曲 新歌粉紅超跑點閱逾110萬次

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
歌手林姍主唱的「粉紅超跑」短短2個月在白沙屯媽祖網路電視台的YouTube頻道累積超過110萬人次點閱。圖／駱調彬提供
歌手林姍主唱的「粉紅超跑」短短2個月在白沙屯媽祖網路電視台的YouTube頻道累積超過110萬人次點閱。圖／駱調彬提供

白沙屯媽祖往北港進香活動今年吸引11萬3000多人參加，再次刷新紀錄，由歌手林姍主唱的「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香新歌，短短2個月在白沙屯媽祖網路電視台的YouTube頻道已累積超過110萬人次的點閱，被信徒定義為白沙屯媽祖進香的「戰歌」，深受歡迎。

義工組織白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬說，林姍主唱的粉紅超跑這首白沙屯媽祖的歌曲，短短2個月時間在白沙屯媽祖網路電視台的YouTube頻道累積超過110萬人次點閱，可說是今年最受歡迎的選項之一，「粉紅超跑」這首歌曲更被信徒定義為白沙屯媽祖進香的戰歌，曲風輕快活潑，在信徒隨媽祖趕路時聽到這首歌，更是貼切有精神、有活力。

白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第二屆我愛白沙屯媽祖歌曲大賽今天進行決賽，林姍及前4首作曲及演唱者都來參加評審工作，競賽得獎名單將在18日公布。

駱調彬表示，去年因疫情影響歌唱比賽順延一年，今年參賽者演唱質感比第一屆高，參加競賽者南至屏東、高雄，北至基隆、台北，幾乎每個縣市都有人報名，可見大家對白沙屯媽祖信仰喜愛的熱度。

駱調彬表示，從他2007年創作寫出白沙屯媽祖第一首專屬歌曲，迄今國內歌詞中有寫到白沙屯媽祖的歌曲累計已超過10首，在 台灣媽祖信仰中，白沙屯媽祖擁有最多專屬歌曲。

白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第二屆我愛白沙屯媽祖歌曲大賽今天進行決賽，林姍及前4首作曲、演唱者都參加評審工作。圖／駱調彬提供
白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第二屆我愛白沙屯媽祖歌曲大賽今天進行決賽，林姍及前4首作曲、演唱者都參加評審工作。圖／駱調彬提供
白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第二屆我愛白沙屯媽祖歌曲大賽今天進行決賽，林姍（右一）及前4首作曲、演唱者都參加評審工作。圖／駱調彬提供
白沙屯媽祖網路電視台舉辦的第二屆我愛白沙屯媽祖歌曲大賽今天進行決賽，林姍（右一）及前4首作曲、演唱者都參加評審工作。圖／駱調彬提供

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