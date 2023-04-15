屏東大鵬灣智能商店夯伴手禮 愛文芒果乾是人氣王

屏東大鵬灣國家風景區旅遊夯，過去常有遊客抱怨沒有販賣機，鵬管處今年1月與資策會合作，在遊客中心、濱灣碼頭、鵬村濕地及東琉線碼頭（聯營處）4處設置「迷你AI智能商店，開張3個月來透過人工智能分析商店上架的6大商品，以愛文芒果乾最受歡迎、遊客中心點最熱銷，核心銷售族群30至50歲，業者根據數據調整上架商品，精準滿足外地遊客購物需求。

鵬管處說，遊客只要拿出手機或信用卡，使用QR Code掃描技術或刷卡即可打開商店，享受無人看守的購物體驗，不用排隊結帳，關上門就完成；架上商品嚴選自屏東觀光圈業者，傳統必買的屏東伴手禮，首波推出內埔「牛角灣巧克力咖啡農園」可可豆與可可牛軋糖製品、枋山「村長的水果」洋蔥脆片與芒果乾、屏東市「長安製麵」手工麵條、恆春「一芳」海苔醬、小琉球「蜜仔」蕃薯糖等特色伴手禮。

鵬管處說，時序入春，大鵬灣風景區假日遊客多，屏東太陽大，過去常有遊客抱怨沒有販賣機可買東西，透過無人「迷你AI智能商店」，用輕鬆便利的方式推廣屏東農地特色，服務遊客；透過AI、IOT、大數據等科技，可掌握貨架商品是否需補貨、保存期限是否到期，開張3個多朋來分析發現，愛文芒果乾最受歡迎，可以讓管理者知道遊客喜歡哪些商品，便於推出更多合適的伴手禮方案。