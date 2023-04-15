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水情未改善 高雄市七座公立游泳池20日起暫停開放

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市水情依舊嚴峻，高屏溪河岸正在開鑿抗旱深水井。記者劉學聖／攝影
高雄市水情依舊嚴峻，高屏溪河岸正在開鑿抗旱深水井。記者劉學聖／攝影

南部乾旱尚未解除，高市水利局今天進一步公布開源節流措施。水利局表示，4月20日停止開放七座公立游泳池，另針對每月用水1千度以上非工業用水戶、游泳池、洗車等業者的節水率提高至15％。

運發局長侯尊堯說，配合中央旱災應變中心指揮調度實施節水，市立泳池共有三民、新興、前鎮、國際 、鳳山、左營、右昌等七座暫停開放，盼民眾共體時艱，水情舒緩之後會再重新開放。

高雄市水情在3月30轉橙燈減量供水，水利局今天表示，節流再加強力道，4月20日起，每月1千度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者之節水率將由10％提升至15％，並停止開放公立游泳池，盼有效節水，並視水情狀況做調整。

水利局強調，市府超前部署積極開發伏流水、再生水、海淡水及抗旱水井，總水量226萬噸，足以提供高雄市每日需水150萬噸。另外，荖濃溪里嶺伏流水預計115年度完工，每日供水10萬噸，北高雄海淡廠會在112年度展開可行性規畫，未來每日供水10萬噸，可穩定供應產業發展。

水利局 高雄市 淡水

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