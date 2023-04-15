青銀共市新典範 高雄鹽一市場登日本BRUTUS雜誌

日本知名生活文化雜誌「BRUTUS」14日出版的特輯介紹全台6個城市。其中包括高市府投入市場再造，強調「青銀共市」的鹽埕區鹽一市場，推廣港都觀光與人文歷史。

「BRUTUS」於2017年首度製作台灣特輯，介紹台北、台中、台南、台東等4個城市旅遊指南，高雄蓮池潭水上彈跳、茂林溯溪也入選「酷玩秘境」。14日「BRUTUS」再度出版的特輯，介紹台北、高雄、台中、宜蘭、嘉義、台東6個縣市、145個推薦景點。

高雄市經發局今天新聞稿表示，這期「BRUTUS」介紹高雄車站、內惟藝術中心、鹽埕第一公有市場等最新建設，並採訪市場內的空腹虫大酒家、山壹旗魚食製所等青創特色美食店家，以及大港橋、駁二特區、棧貳庫、旗津渡輪、燈塔、輕軌龍貓隧道等知名景點，推廣高雄港都觀光與人文歷史。

經發局長廖泰翔說，市府推動鹽一市場再造專案，還原山形木構屋頂打造最美菜市場，奪得美國謬思設計（MUSE）室內設計類銀獎。過程採「半半施工」分期拆除多年來加設天花板與繁複層架，重現原始特色木構屋頂及挑高「半樓仔」形式，保留可活用原始桁架結構及樑柱，增添新木料完善整體屋體結構，並開設天窗引入自然光，大幅改善過往市場不開燈就顯得昏暗狀況。

廖泰翔表示，除硬體修繕外更推動青銀共市，招募15家青年攤商進駐鹽一市場，販售傳統粿品、手工甜點、精釀啤酒、異國料理、手作花藝、攝影古物等多元商品，彼此串起供應鏈促進青銀兩代互動交流，並因應營業時間延長至夜間需求，使用舊木料特製燈具營造明亮溫暖氛圍，成功吸引遊客來訪，樹立傳統市場再造典範。

廖泰翔感謝「BRUTUS」肯定高雄近年推動城市建設與市場改造成果，未來市府將持續招募優秀青年進駐商圈市場，推動更多創新企劃，打造嶄新樣貌行銷國際，並因應青銀共市彰顯市場今昔相互映照的歷史傳承意涵。

經發局資料，「BRUTUS」是由日本出版社Magazine House於1980年5月創刊雜誌，標題原自美國漫畫「大力水手」，近年轉變為刊載日本文化與生活風格為主內容，透過一頁式店家、景點圖文介紹，深入描繪各個城市與經典風景、建築與人文特色。