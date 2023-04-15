台1線屏東水底寮假日必塞…闢建東外環道箭在弦上 有人意見相反

台1線屏東枋寮鄉水底寮路段每逢假日就塞車，被列全台公路四大壅塞熱點之一，公路總局規畫斥資9億6100萬元、興建長4.1公里的東外環道打通交通瓶頸，評估多為農地、少拆遷且無需環評，今年底開工後預定2025年底完工，就在19日召開用地徵收說明會前，有人以施作不符效益、造成農地切割消失且違反公益，在網路發起連署要求廢除退回重審，正反聲音在地方激盪。

台1線枋寮鄉水底寮段是通往屏東墾丁和台東台9線的要道，因匯集台1線及台17線車流，每逢大假日都要實施調撥車道疏解，被居民視為揮之不去的交通噩夢；公路總局啟動水底寮路段外環道工程可行性評估，規畫原線高架、東外環和西外環線3方案，前年起召開多次地方公聽會，交通部決定採東外環線路線，將於19日在枋寮鄉公所召開用地徵收說明會，預定年底前發包施工。

在水底寮外環道歷次地方公聽會上，地方人 多持支持立場，但也有反對聲音，在地方掀起正反議論；籌組反對水底寮外環道自救會的陳姓居民前天在網路發起連署，她強調塞車問題要解決，但闢建東外環道只是增加另一處塞車路線，公路局未與屏東縣政府妥善協調，僅以開路做為解決交通的唯一手段，未施作車道分流至已拓寬的185線，即著手路線劃設及徵收，治標不治本，且閉門造車，已有60多人連署支持。

她說，公路局聲稱外環道以公有地為主，降低徵收私人地比例，據3月21日公聽會簡報中，述及用地預定使用215筆土地，總徵收面積達9.91公頃，公有地僅占4.5％，95%為既有良田，有滅農之嫌，違反公路局所稱之公益性；在屏南快速道路同時進行規畫下，外環道施工後可能使用頻率將大幅降低，甚至為零，對整體國土規劃及農地保存上，不僅毫無效益可能，同時也增加未來維管經費支出。

主辦的公路局第3區養護工程處說，地方反映闢建水底寮外環道的需求迫切，東外環線是一般平面道路工程，可串連部分既有道路，造成的交通衝擊最小，工程地方說明會均依法召開，相關資訊也在公路局網站公布，不是黑箱作業，也未規避環評；另同步辦理屏南快速公路可行性研究規劃作業，預計明年提出期末報告，以提升屏鵝公路整體道路服務品質。

枋寮鄉長洪茂豐說，紓解大假日車流外，也可串起水底寮及枋寮鬧區的交通及觀光，拆遷少又免環評，盼公路局加速作業進度，盡早給遊客和枋寮人一條快速便利又安全的回家路；尊重地方人的反對聲音，盼公路局加強溝通。