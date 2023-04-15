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春雨來了 鄭明典一張圖看雲區凸起來的對流胞

屏東漏水率全台最高 水公司：逐年編列經費汰換

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供

屏東縣2022年自來水漏水率為22.45％，是全台最高，2022年的漏水量為555萬6750噸，屏東縣一天用水量約為19萬噸，2022年的漏水量相當於屏東地區28天用水量。水公司表示，今年、明年編列2億元、2億3千萬元管線汰換。

屏東縣長周春米說，水資源愈顯珍貴的現在，看見自來水管破裂、水汨汨流出的畫面，就讓人非常心疼，如果又造成道路坑洞，更有公共危險之虞，請台水公司要趕快投入預算辦理，進行老舊管線汰換，才能根本解決問題。

東區處統計，去年到今年3月間，屏東地區修漏案共104件，其中因管線老舊造成破管有2件，其他工程單位施工不慎造成破管8件，自行檢漏94件。其中大型破管（600mm以上）共3件，其中兩件是種樹百里工程挖破，造成東港停水10小時，影響用戶5千多戶。今年3月24日深夜車城保力的自來水管破管，淹沒洋蔥田，恆春、滿州鄉停水半天，影響用水戶2800戶，淹沒的農田影響22分地，水公司允諾賠償170萬元。

屏東區處指出，辦理管線汰換遇到困難，水價長年偏低，公司經費短缺。台灣水價是全世界第三低，一度10元。另外老舊管線多屬已開發型態社區，地下管線錯綜複雜，且自來水管線通常在所有管線最下方，加上有時又位在鬧區，交通壅塞，增添汰換工程施工困難度。另外也遇到申請工程汰換，路證核發不易。

屏東區處在2021年7月成立，成立後汰換管線總長度，2021年4568公里、2022年1萬2352公里，明年預計5553公里。

屏東區處指出，屏東縣自來水管線總長度3852公里，管齡逾30年以上管線長度783公里，占管線總長度20.32％。8年來已投入8.1億元經費改善漏水率，2022年漏水率平均為22.45％，2022年12月31日的漏水率21.36％，希望今年漏水率降為21.22％、明年20％為目標。

屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修，大量水淹沒一旁洋蔥田，損害面積22分、水公司賠償170萬元。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修，大量水淹沒一旁洋蔥田，損害面積22分、水公司賠償170萬元。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供
屏東縣車城鄉保力橋旁的自來水管線3月24日深夜破管，水公司漏夜搶修。圖／台水公司屏東區處提供

漏水 東區

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