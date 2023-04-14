高雄市12區長調動 謝鶴琳回鍋任美濃區長
高雄市政府今晚發布9職等以上人事調動，17日起生效。高市府表示，民政局副局長陳進德另有生涯規畫提早退休，主任秘書林清益接任副局長一職，另有美濃、甲仙、前鎮等12個行政區區長調動，美濃區長鍾炳光升任客委會主秘，旗山戶政所主任謝鶴琳回鍋擔任美濃區長，甲仙區與杉林區兩地區長互調。
市府指出，此次主要調動如下。原任民政局主秘林清益升任民政局副局長，前鎮區公所區長吳永揮調任民政局主秘。美濃區公所區長鍾炳光升任客委會主秘，旗山戶政事務所主任謝鶴琳調任美濃區公所區長，梓官區公所區長李秀蓉調任旗山戶政事務所主任，海洋局秘書室主任黃瑞財調任梓官區公所區長，小港區公所區長謝水福調任前鎮區公所區長，三民區公所副區長周益堂調任小港區公所區長。
鳥松區公所區長蔡登山調任大寮戶政事務所主任，鳥松區公所主秘盧雪紅升任鳥松區公所區長，甲仙區公所區長蕭見益調任杉林區公所區長，杉林區公所區長劉德旺調任甲仙區公所區長，仁武區公所主秘王瑞麟調任大社區公所區長，茄萣區公所區長邱金寳調任仁武戶政事務所主任，田寮區公所區長李秋利調任茄萣區公所區長，民政局自治行政科科長蔡青芬調任田寮區公所區長，大樹區公所區長陳靜蘭調任新興區公所區長，大樹區公所主秘楊明融升任大樹區公所區長。
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