屏基護理之家照服員偉文四 樂觀正向獲全國模範移工

屏基護理之家照護服務員來自越南籍偉文四今年獲全國模範移工殊榮，全國僅5人獲獎，36歲偉文四，在越南護理學校畢業後，來台在屏基護理之家服務9年，總能細心觀察長輩需求與心情，給人溫暖，也關懷越南籍同事們，協助面對工作適應。

偉文四來自越南宣光，家中有六個兄弟姐妹，他排行老四，因此名字有個「四」，是大家熟悉的「阿四」，偉文四說，高中畢業後他先到工廠工作，一直希望能學習專業課程，幫助大眾，24歲時他去念護理學校，3年後畢業，雖然當地有診所工作，但薪資待遇不高，選擇來台。

屏基護理之家是他來台第一份工作至今，來台前，要先在越南河內學習華語課程三個月。他說，到屏基護理之家第一個月時，主管每天利用下班時間，教導他和同期移工練習華語，慢慢適應，但台語較難學，有時候誤解長輩意思，長輩會說「無法度啦」，他誠懇道歉，用行動努力學習，化解長輩疑慮。

偉文四分享，從小父母親告訴到遇到難過事情只要難過一下就好，凡事都要樂觀、快樂面對，他以這樣人生觀看待工作職場。他也是屏基護理之家最資深的外籍員工，當外籍同事遇到挫折或適應困難，會鼓勵他們勇氣、愛心，勇於面對挫折。

偉文四的妻子也來自越南，兩人同在屏基護理之家工作，結婚5年，兒子5歲，在越南由岳父岳母照顧，未來他想回鄉蓋房子。