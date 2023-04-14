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發現森林新視野！屏東林管處攝影賽得獎名單出爐

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
林務局屏東林區管理辦理「發現森林新視野」攝影比賽，獲得金獎的「枯木逢春」，攝影者段宗穎，拍攝地點藤枝國家森林遊樂區。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理辦理「發現森林新視野」攝影比賽，獲得金獎的「枯木逢春」，攝影者段宗穎，拍攝地點藤枝國家森林遊樂區。圖／屏東林管處提供

林務局屏東林區管理處鼓勵民眾透過鏡頭紀錄及分享森林之美，辦理「發現森林新視野」攝影比賽，活動從去年11月到12月26日徵件，可溯及107年至111年的攝影作品，共徵集222件攝影作品，選出13件得獎作品，今公布得獎名單，獲獎作品擇期在各森林育樂場域輪展。

屏東林管處指出，今年3月23日經5位評審委員評審後，選出13件得獎作品，由「枯木逢春」、「森林之美」及「遇見雙流之美」獲前三名，並有10件優選作品獲獎。

屏東林管處表示，轄管的森林育樂場域有藤枝、墾丁、雙流國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區，具有豐富的觀光遊憩資源及獨特自然景觀，透過攝影愛好者的鏡頭捕捉山林之美，讓更多人認識森林的新視野。

屏東林管處指出，本次攝影比賽評審工作由3名專家學者及資深攝影師外部委員及2名內派委員依據投件作品的主題內容、構圖技巧及攝影技巧及創作理念等項目評比，過程中經由討論，選出金、銀、銅獎各1名及優選作品10名。第一名獎品墾丁夏都沙灘酒店3萬元等值住宿券、第二名獎品墾丁夏都沙灘酒店2萬元等值住宿券、第三名獎品墾丁夏都沙灘酒店1萬元等值住宿券、優選10名贈送墾丁夏都沙灘酒店晚餐券4張。

金獎／段宗穎-枯木逢春（拍攝地點：藤枝國家森林遊樂區）

銀獎／黃淑華-森林之美（拍攝地點：林後四林平地森林園區）

銅獎／黃成福-遇見雙流（拍攝地點：雙流國家森林遊樂區）

優選作品（依投件順序排序）：何國徵、陳忠能、許睿宸、羅彥霖、陳詠騰、張原豪、蔡誌山、王朝騰

林務局屏東林區管理辦理「發現森林新視野」攝影比賽，獲得銅獎的「遇見雙流」，攝影者黃成福，拍攝地點雙流國家森林遊樂區。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理辦理「發現森林新視野」攝影比賽，獲得銅獎的「遇見雙流」，攝影者黃成福，拍攝地點雙流國家森林遊樂區。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理辦理「發現森林新視野」攝影比賽，獲得銀獎的「森林之美」，攝影者黃淑華，拍攝地點林後四林平地森林遊樂區。圖／屏東林管處提供
林務局屏東林區管理辦理「發現森林新視野」攝影比賽，獲得銀獎的「森林之美」，攝影者黃淑華，拍攝地點林後四林平地森林遊樂區。圖／屏東林管處提供

攝影比賽 住宿券 墾丁 屏東

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