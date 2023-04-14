金馬澎聯盟拜會張景森提3建議 為離島三縣發聲

金馬澎聯盟昨日在理事長黃獻平率領下拜訪行政院政務委員張景森，向張景森提出請願書，提3訴求，包括成立「金馬澎發展委員會」、增補「離島建設基金」與建設連接南北竿的馬祖大橋等議題，獲得張景森的善意回應，聯盟決定近日將再拜會行政院高層及各黨團尋找支持，讓修法程序迅速落實。

黃獻平偕同副理事長俞東美、副事長林金官及顧問許志忠，在「行政院金馬聯合服務中心」原秘書長翁明志的陪同下，拜訪行政院政務委員張景森；據了解，金馬澎聯盟在拜訪張景森前，已分別拜訪3縣的府會，取得了一些對離島三縣未來發展方向的共識，將影響離島三縣的重大政策向中央請願。

黃獻平指出，第一原住民基本法及原住民族委員會已經施行及運作多年，而對於離島三縣的保障扶助並促其發展之法令，中央迄今仍未提出；雖然頒布了「離島建設條例」，但此條例與憲法增修條文之意旨相差甚大，且多為階段性救濟條款，故聯盟建議中央應依憲法增修條文，比照照顧原住民機制，制訂「離島基本法」，訂定適合離島三縣發展之法令，並成立「金馬澎發展委員會」；建議將「行政院金馬聯合服務中心」，轉型為「金馬澎發展委員會」。

第二要求增補「離島建設基金」，他說，中央政府依「離島建設條例」規定成立「離島建設基金」，並於民國90年起分十年編列預算撥充基金，其撥入金額達到法定下限300億元後未再續撥，如今基金即將用罄，而離島三縣每年均由離島基金支應之交通補助、醫療後送補助及各種建設經費補助，將遭到政策延續之困難；建議中央應再增補足額基金，以利離島三縣發展。

另外，林金官也提出建設連接南北竿的馬祖大橋的議題，工程已經由交通部委託工程顧問公司執行初步評估，請中央政府能促其實現。

這3個議題，均受到張景森的善意回應，黃獻平轉述張景森表示，現在的離島建設條例，僅限於實體建設項目，確實並未含括憲法增修條文第十條十二項所列的教育文化、交通水利等項目，可檢討將「離島建設條例」修訂為「離島發展條例」，並大幅度修訂條文內容以適應離島三縣的發展需要，修訂「離島建設指導委員會」組織功能，讓離島三縣真正的得到發展的機會。

另針對「離島建設基金」即將用罄一事，張景森表示，確有必要檢討財源撥補，基金的使用方式也有必要重新檢討，讓基金能真正的用於離島發展上面；近期將召集相關單位研商修法及基金撥補充。興建馬祖大橋一事，將與交通部協商，了解預算突增原因為何，倘能朝節約建橋經費，並廢除南竿機場作為變產置產財源，才有其可行性。