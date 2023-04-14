快訊

80多歲父堅持不讓請看護…孝子生日當天過勞死 評估是否請看護有6要點

影／否認2024大選郭台銘已經出局 王金平：現在言之過早

高雄駁二防災總動員 掌握科技學防災

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
由教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理。圖／高雄市政府提供
由教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理。圖／高雄市政府提供

教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理。活動邀集各部會、地方政府及防災校園學校一同展示防災教育，藉以喚醒師生、家長及社區對於災害的危機意識，提升全體國民防災素養，歡迎大家踴躍到活動現場親身體驗。

本次活動邀集全國地方政府及防災校園學校到現場與大家分享，結合互動、科技、創意與在地文化等元素融入防災教育，更透過縣市及校際間的交流互動，精進防災作為。教育部表示，該部所屬各館所也以活潑創新的方式參與本次活動，讓防災觀念能深入大眾，例如：國立臺灣科學教育館開發地震、火災、順向坡、風力、水閘門等模型，傳遞相關知識；國立自然科學博物館推出防災小火車；國立科學工藝博物館展示節水抗旱、居家防火、土壤液化、災防筆記本及颱風科學教具，了解生活中的防災概念，歡迎大家踴躍到現場挑戰學習防災知識！

由教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理，歡迎大家踴躍到活動現場親身體驗。圖／高雄市政府提供
由教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理，歡迎大家踴躍到活動現場親身體驗。圖／高雄市政府提供
由教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理，高雄市長陳其邁（右）到攤位觀看防災宣導。圖／高雄市政府提供
由教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理，高雄市長陳其邁（右）到攤位觀看防災宣導。圖／高雄市政府提供

博物館 教育部

延伸閱讀

校園防災大會師移師高雄 22縣市交流防災經驗

高雄減供力道加大 陳其邁：水情至4月底前穩定

小學生獲慈濟環保勇士全球第3 從10萬人勝出校長揭原因

穿青蛙裝視察桃園防汛工程 張善政：踩不到爛泥很乾淨

相關新聞

金馬澎聯盟拜會張景森提3建議 為離島三縣發聲

金馬澎聯盟昨日在理事長黃獻平率領下拜訪行政院政務委員張景森，向張景森提出請願書，提3訴求，包括成立「金馬澎發展委員會」、...

抗旱！南水局在高屏溪續完成7口抗旱井 4月底前可供水

南部水情嚴峻，經濟部水利署南區水資源局積極推動2023年穩定南部供水抗旱計畫，目前已完成7口高屏溪抗旱井，預計4月底前供...

屏菸獲2023德國iF設計獎 屏東美學設計力受國際肯定

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award）， 2023得獎名單揭曉，屏菸1936文化基地的屏...

高屏溪抗旱井完成7口 屏東產業園區完成臨時管線工程

減緩南部旱象衝擊，南區水資源局趕辦2023年穩定南部供水抗旱計畫，預計在高屏溪鑿50口井，目前已完成7口井，其餘可在4月...

影／金卓越獎屏東枋寮小漁村 村民集資購屋老幼共學兼展售

以龍膽石斑養殖聞名的屏東縣枋寮鄉新龍社區，13年前經歷88水災重創後，透過農村再生建設及社區再造輔導，將廢棄魚鱗開發成系...

屏東縣民公園旁殺蛇溪大量魚類死亡 鄰近步道臭氣熏天

屏東市殺蛇溪發生魚群大死亡現象，連生存力強的吳郭魚、琵琶鼠魚都翻肚，高溫加上長時間日曬，現場臭氣熏天，水利處接獲消息派人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦