高雄駁二防災總動員 掌握科技學防災

由教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理。活動邀集各部會、地方政府及防災校園學校一同展示防災教育，藉以喚醒師生、家長及社區對於災害的危機意識，提升全體國民防災素養，歡迎大家踴躍到活動現場親身體驗。

本次活動邀集全國地方政府及防災校園學校到現場與大家分享，結合互動、科技、創意與在地文化等元素融入防災教育，更透過縣市及校際間的交流互動，精進防災作為。教育部表示，該部所屬各館所也以活潑創新的方式參與本次活動，讓防災觀念能深入大眾，例如：國立臺灣科學教育館開發地震、火災、順向坡、風力、水閘門等模型，傳遞相關知識；國立自然科學博物館推出防災小火車；國立科學工藝博物館展示節水抗旱、居家防火、土壤液化、災防筆記本及颱風科學教具，了解生活中的防災概念，歡迎大家踴躍到現場挑戰學習防災知識！ 由教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理，歡迎大家踴躍到活動現場親身體驗。圖／高雄市政府提供 由教育部及內政部主辦的「防災總動員－第11屆防災校園大會師」活動，今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理，高雄市長陳其邁（右）到攤位觀看防災宣導。圖／高雄市政府提供