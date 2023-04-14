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抗旱！南水局在高屏溪續完成7口抗旱井 4月底前可供水
南部水情嚴峻，經濟部水利署南區水資源局積極推動2023年穩定南部供水抗旱計畫，目前已完成7口高屏溪抗旱井，預計4月底前供水，另銜接屏東產業園區的緊急臨時管線工程已完成接管，4月25日前會完成加壓馬達安裝與測試作業。
南水局表示，目前南部供水抗旱計畫整體工程進度超前，可提前挹注水源，因應水情未獲改善，台南及高雄地區水情燈號仍維持橙燈，減量供水，4月20日起加大節水力量，1000度以上的非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，節水率由10%提升到15%，另抗旱工程為緊急採購、會在限期內兼顧職安拚完工。
台水公司在高雄共列管950家1000度以上非工業用水大戶及及游泳池等業，並採總量管制方式，列管9個工業區1305家業者用水。其中工業用戶節水率維持1成，一般用戶維持夜間10點至隔日清晨6點減壓供水，公立游泳池停止開放。
高雄3月30日實施減壓供水以來，單日用水量降至137萬噸，減少的出水量用以挹注澄清湖，提蓄水位，目前澄清湖蓄水率提高到8成7。
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