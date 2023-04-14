校園防災大會師移師高雄 22縣市交流防災經驗

「防災總動員」第11屆防災校園大會師今年移師高雄，共22個縣市、38所學校參展，交流防災經驗，教育部政次劉孟奇期許台灣近400萬師生扮演社區防災網絡的核心要角，地主高雄市長陳其邁呼籲落實「防災即生活」觀念，發揮最大的減災成效。

「防災校園大會師」今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇P2倉庫登場，由中央部會攜手地方政府及中小學展示防災成果，喚醒民眾危機意識。各縣市也藉由防災成果，交流防災教育的宣導撇步，高雄市即透過「布袋戲」，傳達防災觀念，楠梓特殊教育學校則推防災桌遊，曾歷經莫拉克風災的小林國小，則將防災與密室逃脫結合，開發的VR遊戲。

今年共22個縣市，38所學校參與展示，高雄市含4所學校和教育局共設置5個攤位，教育部政次劉孟奇指全台400萬師生，若都能具有防災意識，災害來臨時就能發揮校園防災韌性。

他說，校園在災害中，常是防災的骨幹跟核心，未來不只是在災害發生時保護自己，也盼能成為社區防災的網絡核心。內政部次長吳容輝也說，很多人因不了解災害，因此事故發生時驚慌失措，若能多認識災害，就能減災到最低點，防災教育不只應在校園融入教材，向下扎根，也要擴及社區，更要善用科技防災，大家才能從容不迫應變。