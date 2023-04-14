校園防災大會師移師高雄 22縣市交流防災經驗
「防災總動員」第11屆防災校園大會師今年移師高雄，共22個縣市、38所學校參展，交流防災經驗，教育部政次劉孟奇期許台灣近400萬師生扮演社區防災網絡的核心要角，地主高雄市長陳其邁呼籲落實「防災即生活」觀念，發揮最大的減災成效。
「防災校園大會師」今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇P2倉庫登場，由中央部會攜手地方政府及中小學展示防災成果，喚醒民眾危機意識。各縣市也藉由防災成果，交流防災教育的宣導撇步，高雄市即透過「布袋戲」，傳達防災觀念，楠梓特殊教育學校則推防災桌遊，曾歷經莫拉克風災的小林國小，則將防災與密室逃脫結合，開發的VR遊戲。
今年共22個縣市，38所學校參與展示，高雄市含4所學校和教育局共設置5個攤位，教育部政次劉孟奇指全台400萬師生，若都能具有防災意識，災害來臨時就能發揮校園防災韌性。
他說，校園在災害中，常是防災的骨幹跟核心，未來不只是在災害發生時保護自己，也盼能成為社區防災的網絡核心。內政部次長吳容輝也說，很多人因不了解災害，因此事故發生時驚慌失措，若能多認識災害，就能減災到最低點，防災教育不只應在校園融入教材，向下扎根，也要擴及社區，更要善用科技防災，大家才能從容不迫應變。
陳其邁表示，每縣市災害類別型態有所不同，藉彼此經驗分享，可讓災防意識應用到減災、救災及災後復原，對整體災害防治來說，前端災防教育減災的落實，非常重要。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言