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校園防災大會師移師高雄 22縣市交流防災經驗

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
「防災總動員」第11屆防災校園大會師今年移師高雄，共有22個縣市、38所學校參展，交流防災經驗。記者王昭月／攝影
「防災總動員」第11屆防災校園大會師今年移師高雄，共有22個縣市、38所學校參展，交流防災經驗。記者王昭月／攝影

「防災總動員」第11屆防災校園大會師今年移師高雄，共22個縣市、38所學校參展，交流防災經驗，教育部政次劉孟奇期許台灣近400萬師生扮演社區防災網絡的核心要角，地主高雄市長陳其邁呼籲落實「防災即生活」觀念，發揮最大的減災成效。

「防災校園大會師」今、明兩天在高雄駁二藝術特區大勇P2倉庫登場，由中央部會攜手地方政府及中小學展示防災成果，喚醒民眾危機意識。各縣市也藉由防災成果，交流防災教育的宣導撇步，高雄市即透過「布袋戲」，傳達防災觀念，楠梓特殊教育學校則推防災桌遊，曾歷經莫拉克風災的小林國小，則將防災與密室逃脫結合，開發的VR遊戲。

今年共22個縣市，38所學校參與展示，高雄市含4所學校和教育局共設置5個攤位，教育部政次劉孟奇指全台400萬師生，若都能具有防災意識，災害來臨時就能發揮校園防災韌性。

他說，校園在災害中，常是防災的骨幹跟核心，未來不只是在災害發生時保護自己，也盼能成為社區防災的網絡核心。內政部次長吳容輝也說，很多人因不了解災害，因此事故發生時驚慌失措，若能多認識災害，就能減災到最低點，防災教育不只應在校園融入教材，向下扎根，也要擴及社區，更要善用科技防災，大家才能從容不迫應變。

陳其邁表示，每縣市災害類別型態有所不同，藉彼此經驗分享，可讓災防意識應用到減災、救災及災後復原，對整體災害防治來說，前端災防教育減災的落實，非常重要。

高市長陳其邁以東道主身分歡迎各縣市到高雄交流防災經驗。記者王昭月／攝影
高市長陳其邁以東道主身分歡迎各縣市到高雄交流防災經驗。記者王昭月／攝影
教育部政次劉孟奇（左）表彰推動防災教育有功人員。記者王昭月／攝影
教育部政次劉孟奇（左）表彰推動防災教育有功人員。記者王昭月／攝影
「防災總動員」第11屆防災校園大會師今年移師高雄，今明兩天在駁二藝術特區登場。記者王昭月／攝影
「防災總動員」第11屆防災校園大會師今年移師高雄，今明兩天在駁二藝術特區登場。記者王昭月／攝影
「防災總動員」第11屆防災校園大會師今年移師高雄，共有22個縣市、38所學校參展，交流防災經驗。記者王昭月／攝影
「防災總動員」第11屆防災校園大會師今年移師高雄，共有22個縣市、38所學校參展，交流防災經驗。記者王昭月／攝影

陳其邁 教育部

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