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屏菸獲2023德國iF設計獎 屏東美學設計力受國際肯定

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏菸1936文化基地的屏東菸葉館「菸‧葉‧廠─複薰的金黃記憶」勇奪今年德國iF設計獎─文化展覽類國際殊榮，屏東菸葉館山形牆。記者劉星君／攝影
屏菸1936文化基地的屏東菸葉館「菸‧葉‧廠─複薰的金黃記憶」勇奪今年德國iF設計獎─文化展覽類國際殊榮，屏東菸葉館山形牆。記者劉星君／攝影

被譽為設計界奧斯卡獎的德國iF設計獎（iF Design Award）， 2023得獎名單揭曉，屏菸1936文化基地的屏東菸葉館「菸‧葉‧廠─複薰的金黃記憶」在全球逾萬件參賽作品脫穎而出，勇奪德國iF設計獎─文化展覽類國際殊榮，也是繼2022屏東總圖獲獎之後，屏東美學設計力再度被世界看見。

屏東縣政府表示，屏菸1936文化基地保留工業遺產歷史風華，用文化藝術當介面，融合科技與跨領域藝術，匯集眾多主題的博物館群，引領大眾走進屏東產業、藝術、人文、地景、創作。整個基地的主鑽是菸葉廠，並以「菸．葉．廠－複薰的金黃記憶」常設展，見證了台灣菸葉產業與文化的精髓。

世界四大設計獎之一的德國iF設計獎，在國際間具指標性與前瞻性。2023年共有來自56個國家近1.1萬件參賽作品。

文化處指出，屏東菸葉館「菸．葉．廠－複薰的金黃記憶」常設展，今年拿下德國iF室內設計項目之文化性展覽類獎項，繼2022年獲國內外5項展覽設計相關大獎，再次讓屏東文化軟實力於國際發光發熱。

文化處表示，屏東縣近年以文化建設帶動城市翻轉，成果亮眼。今年2月才邁入一周年的屏菸，迅速累積人氣，不只是地方史與產業史的切面，也是一條串聯過去和未來的通道，正逐步展現一座當代城市博物館的核心價值。

文化處指出，屏菸除現階段已開放菸葉館、客家及原民館、商業特展等主題館，持續修復園區內倉庫包括典藏中心、縣立美術館及運動探索館，從硬體到軟體的規畫關照不同年齡層，打造屏菸成為全台灣具文化藝術指標的場域。

屏東縣政府 德國

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