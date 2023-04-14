高屏溪抗旱井完成7口 屏東產業園區完成臨時管線工程

減緩南部旱象衝擊，南區水資源局趕辦2023年穩定南部供水抗旱計畫，預計在高屏溪鑿50口井，目前已完成7口井，其餘可在4月底前陸續供水，另外銜接屏東產業園區的緊急臨時管線工程完成接管，預計4月25日前完成加壓馬達安裝與測試，整體工程進度超前，目前屏東端部分均未出水。

南水局預計在高屏溪鑿50口井，其中28口井在屏東縣境內，14口井在屏東市、14口井在里港鄉。目前完成7口井分別是高雄3、屏東4。另外，里港鄉民先前強烈抗議鑿井，南水局表示，14口井中，有6口井已完成鑿井預定含水層，會持續與居民溝通安裝井體，並優先供應當地因旱情造成農業缺水，抗旱結束後由縣府管理，另外8口井暫停開鑿。

南水局表示，抗旱工程是緊急採購、限期完工，在積極趕工，仍應遵循落實公共工程三級品管機制。考量作業環境緊鄰水域及天氣漸炎熱，施工前已訂定鄰水作業及熱危害預防處理計畫，開工迄今近2萬工時，無職業災害事件發生。