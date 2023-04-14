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高雄減供力道加大 陳其邁：水情至4月底前穩定

中央社／ 高雄14日電

南部水情嚴峻，高雄自3月30日起水情燈號轉橙燈採減供，市長陳其邁今天表示，非工業用水大戶減供從10%提高到15%，公立游泳池停止供水，目前觀察到4月底前水情穩定。

由於中央氣象局預估4月中旬至5月上旬氣候偏乾，降雨偏少機率大，高雄維持減量供水橙燈，但進一步擴大節水力道，自20日起每月千度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者等，節水率由10%提升至15%。

對此，陳其邁今天出席防災總動員暨第11屆防災校園大會師，會前接受媒體聯訪表示，市府將持續再增加10座抗旱水井開源，千戶以上非工業用水大戶減量供水程度從10%提升到15%，公立游泳池則停止供應用水。

陳其邁指出，市府持續進行開源節流，在開源部分持續再增加10座抗旱水井，節流部分還是維持橙燈，但擴大減量供水力道，非工業用水大戶，也就是原來用水1000噸以上戶數，將從原來減量供水10%提高到15%，公立游泳池用水則停止供應相關用水，市府會再視水情狀況調整。

陳其邁說，高屏溪川流量今天是4.5cms，澄清湖蓄水量88%，這幾天都維持此水平，市府還是會持續觀察高屏溪川流量，及相關用水狀況調節。根據觀察地下水水量，到4月底前水情穩定。

陳其邁 高屏溪 抗旱

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