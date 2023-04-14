影／金卓越獎屏東枋寮小漁村 村民集資購屋老幼共學兼展售

以龍膽石斑養殖聞名的屏東縣枋寮鄉新龍社區，13年前經歷88水災重創後，透過農村再生建設及社區再造輔導，將廢棄魚鱗開發成系列保養品及食品，並推展食漁教育的漁村體驗遊程，讓社區脫胎換骨，獲福部金卓越社區獎，執行長林春來再透過社集資購屋打造老幼共學和展售中心，縣長周香米今天出席啟用儀式時說，新龍社區落實「魚鱗一片、希望無限」產業願景。

枋寮鄉新龍社區養殖面積高達224公頃，養殖包括龍膽石斑、青斑和午魚等高經濟魚種，所衍生的魚鱗、内臟等廢棄物，透過產學合作提煉出膠原蛋白等周邊保養商品，提升附加價值一併解決環保問題，銷售額並提撥回饋老人關懷，3前年再和旅行社合作開辦漁村體驗，結合地方特色、餐廳、民宿成為特色旅遊，讓遊客徜徉「樂漁、慢漁、食漁」漁村新生活，品味非日常生活的新鮮感。

新龍社區脫胎換骨的靈魂人物是社區執行長林春來，他說，為解決長年來沒有社區公共活動場地使用的老問題，發想發動社區捐款，併同近年產業營運盈餘，集資300多餘萬購買老屋及土地，前年透過屏東縣政府、水土保持局農村再生及社區營造等經費整建，成為長照場域及產業展售中心的「新三漁產業展售暨老幼共學中心」，盼更多青年返鄉創業，落實青銀合創、共榮共好。

「事在人為！」周春米表示，新龍社區養殖龍膽石斑、石斑及午仔魚外，更將衍生廢棄的龍膽石斑魚鱗，開發系列保養品及食品，積極發展以食漁教育為核心理念的漁村體驗遊程，成為近年來屏東農漁村夯旅遊；今天啟用的產業展售暨老幼共學中心，作為遊客停留休憩及體驗購物中心，不僅是遊客體驗「樂漁、慢漁、食漁」新三漁漁村生活的基地，更是照顧長輩和長照的樂活場域。