高雄輕軌 大順一路／聯興路口施工延長5月初

高雄輕軌大順一路與聯興路口南北向管線遷移及輕軌主體工程，原定明天工開放通行，因管線遷改作業複雜耗時，工程將延長至5月5日，待成鋪軌後再開放通行。

高雄市政府捷運局今天新聞稿說明，由於管線遷改作業複雜耗時，以致影響後續鋪軌時程，需調整南北向路口封閉時間延長到5月5日，待完成鋪軌後再開放通行，恢復原有交通維持設施及通行車道。

「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」大順一路與聯興路口南北向，自3月2日起封閉進行牴觸管線遷移及輕軌主體工程，原預明天完成開放通行。

捷運局表示，大順一路在聯興路口東西向施工，配合工程所需作業常進行臨時性街廓封閉道路，施工期間建議用路人改道鄰近東西向替代道路(明誠路、同盟路、十全路），南北向提前改道敦煌路、民族一路行駛以節省時間。

呼籲用路人駕駛車輛經大順路輕軌施工路段，依工區速限30km減速慢行，並依標誌、標線指引及交通指揮人員導引通行，切勿搶快及違規行駛以確保行車安全。