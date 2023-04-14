高市消防補休時數放寬2年 基層傻眼收到只1年的通知

高雄市消防局研議勤休制度，決定補休時數放寬延休年限。昨天高雄市議員許采蓁以「爭取成功」的圖卡，表明為消防人員爭取的年限「放寬至2年」，但今天卻有消防幹部又通知「人事室通報」，說 「期限1年」，令基層傻眼。

高雄市消防局去年12月研議勤休制度，曾要把消防隊員的補休時數，在今年1月1日起「歸零」，引起基層反彈，認為違反大法官釋令並剝奪基層權益，令基層補大呼「難道我們基層命就是這麽賤嗎？」。事經報導，消防局立即政策踩煞車，基層消防補休時數才不致化為烏有。

高雄市議員許采蓁一再為消防基層請命，向消防局爭取補休時數可延後2年，經多次與消防局長王志平討論後，昨天許采蓁在她的臉書貼上「爭取成功」圖卡，指明「消防補休時數年限放寬至2年」，令消防基層興高采烈。

不料才隔1天，卻有基層消防幹部在Line群組，貼出「人事室通報」，載明「勤未補休舊制（111年前）期限1年，24小時1日；新制（112年以後）期限2年，12小時1日」令基層傻眼。