高市抽驗市售醃漬蔬菜 5件含甲醛二氧化硫

高市衛生局近來抽驗傳統市場、大賣場等醃漬蔬菜，抽驗的39件中有4件酸菜、1件筍干檢出含甲醛或漂白劑二氧化硫等，目前已責令下架，或依食安法裁罰3萬元罰鍰。

醃漬蔬菜因具特殊風味，是國人常用食材，為維護市民食用醃漬蔬菜安全衛生，高雄市政府衛生局近來在轄內傳統市場、市場攤商、餐飲業、大賣場及超市等販售場所抽驗醃漬蔬菜共39件，不合格5件，不合格率12.82%。

衛生局今天上午發布新聞稿指出，這次抽驗醃製蔬菜含酸菜10件、筍類7件、朴菜或梅乾菜5件、醃薑5件、泡菜5件、榨菜3件、醃蘿蔔2件、酸白菜2件，共39件。檢驗防腐劑、漂白劑、甲醛等項。

衛生局表示，其中1件酸菜檢出甲醛及漂白劑二氧化硫，3件酸菜及1件筍干檢出漂白劑二氧化硫，除責令業者立即下架；4件不合格酸菜已移請轄管衛生局依權責辦理；1件筍干違反食品安全衛生管理法第18條「食品添加物使用範圍限量暨規格標準」，依同法第47條裁罰新台幣3萬元罰鍰。

衛生局提醒，醃漬蔬菜製作過程中易致食材腐壞、顏色變暗淡、外觀不漂亮，業者往往會添加食品添加物，延長保存期限及防止食物變色。

衛生局呼籲，食品業者應自主管理，落實食品衛生，把關販售產品衛生安全，以維護民眾飲食衛生安全。消費者在選購醃製食材時，應盡量選用包裝及標示完整產品，勿購買來源不明散裝、顏色過於鮮艷及有刺激異味醃漬食品。