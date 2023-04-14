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廈門台商協會拜會金門議長洪允典 將共同促成陸客來金

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
廈門市台商協會會長韓螢煥（左）昨天拜會金門縣議會，與議長洪允典相談甚歡。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會會長韓螢煥（左）昨天拜會金門縣議會，與議長洪允典相談甚歡。記者蔡家蓁／攝影

小三通重啟後，廈門市台商協會由會長韓螢煥率隊昨天首次跨海蒞金交流，他相當關心金門的發展，得知金門縣目前正在積極的爭取開放廈漳泉的陸客來金門旅遊，韓螢煥表示支持，強調會透過管道協助金門發聲；金門縣議長洪允典表示，近期將會率隊赴陸委會爭取，希望開放陸客來金觀光，讓金門恢復昔日榮景。

韓螢煥昨天偕同台商協會的榮譽會長陳信仲、監事長李志功、秘書長陳岱樺、常務副會長陳秀瑜、陳柏諺、高青卿等一行20餘人，在上午透過小三通抵金，隨即前往金門紅十會與金門縣議會拜訪。

韓螢煥在拜會縣議會時，特別感謝洪議長往來奔波兩岸，協助爭取重啟小三通，中央也有聽到地方民意，才能順利開通小三通，讓他們往來更方便；得知金門受到疫情影響，百業蕭條，現在雖然經濟有慢慢復甦，但跟疫情前有很大的落差，正積極爭取開放陸客來金門旅遊，韓螢煥也表示支持，他說，會協助跟省台辦與台灣的相關單位反映促成。

洪允典也說，這幾年金門的經濟真的比以前差很多，他與議員都接獲不少業者反映，希望小三通重啟後，接下來能促成陸客來金旅遊，讓金門的經濟可以恢復過往榮景；他近期也會率隊跟陸委會好好溝通，希望盡快開放陸客來金，改善金門的整體商業環境。

廈門市台協在拜會紅會時，也感謝紅會多年來對台商的協助；金門縣紅十字會會長洪國正表示，廈門台商對金門紅會照顧有加，時常出錢出力，過去3年以來因為疫情影響導致小三通關閉，紅會除了例行事務外，少有機會踏足廈門，如今小三通重啟，台商協會是第一個造訪紅會的單位，除了意見交流之外，更給予經費上的支助，相當感謝。

在小三通尚未通航之前，紅會除了緊急醫療救護，也針對兩岸失聯離散鄉親來協尋，並協助越界遭拘留的民眾遣返，海難事故者的救助與死亡公告等業務。洪國正說，紅會也積極在轉型當中，除了前述事務外，還積極加強與台商協會情感聯繫，與各省市紅會、各省市金門同胞聯誼會積極建立良好互動，以便給予鄉親更好照顧。

韓螢煥說，廈門常駐台商有10多萬人，人難免有急難救助，需要金門紅會幫忙協助，他感謝紅會長年以來與廈門台協有很好溝通交流；此次廈門台商協會特別捐款人民幣5萬元，作為紅會會務運作之用。

廈門市台商協會會長韓螢煥（左三）昨天首次率隊跨海蒞金交流，拜會金門紅十會捐款人民幣5萬元，由金門縣紅十字會會長洪國正（右五）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會會長韓螢煥（左三）昨天首次率隊跨海蒞金交流，拜會金門紅十會捐款人民幣5萬元，由金門縣紅十字會會長洪國正（右五）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會昨天首次跨海蒞金交流，拜會金門紅十會，相互交流。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會昨天首次跨海蒞金交流，拜會金門紅十會，相互交流。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會昨天拜會金門紅十會，兩會成員在著名地標莒光樓前合影。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會昨天拜會金門紅十會，兩會成員在著名地標莒光樓前合影。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會昨天拜會金門縣議會，感謝議會多年來對台商的協助。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會昨天拜會金門縣議會，感謝議會多年來對台商的協助。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會會長韓螢煥昨天拜會金門紅十會，感謝紅會多年來對台商的協助。記者蔡家蓁／攝影
廈門市台商協會會長韓螢煥昨天拜會金門紅十會，感謝紅會多年來對台商的協助。記者蔡家蓁／攝影

金門 台商 小三通

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