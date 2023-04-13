台南秘境再＋1！黃偉哲分享「這地方」有超美藍眼淚

台南市長黃偉哲晚間在臉書分享「台南竟然也有藍眼淚！」不必飛到外島，追淚就來台南將軍青鯤鯓的青山漁港。1小時吸引3千多人按讚，網友留言「台南處處是夢幻美景！好羨慕」，許多人直呼「好美、好想去看」。

黃偉哲表示，台南秘境再加一，藍眼淚首度出現在台南將軍，因海水將夜光藻推送到南防波堤邊，有水波拍打岸邊，就有機會觀賞到藍色螢光。

這幅美景，這幾天也成了攝影愛好者爭先拍攝的地方，歡迎來感受大自然的奧妙。並歡迎分享拍到的藍眼淚照片。底下立即有人分享「台南海岸線的藍眼淚」照片。

黃偉哲還貼心導航，但他也提醒水中藍眼淚在漲潮的時候，浪花擾動產生的藍光，要觀賞請一定要注意安全。