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迎疫後21年來首試放 澎湖國際海上花火先睹為快

中央社／ 澎湖縣13日電
2023澎湖國際海上花火節於20日起至6月29日，結合迪士尼百年慶典，打造一場盛大花火饗宴。情境示意圖。圖／澎湖縣政府提供
2023澎湖國際海上花火節於20日起至6月29日，結合迪士尼百年慶典，打造一場盛大花火饗宴。情境示意圖。圖／澎湖縣政府提供

2023澎湖國際海上花火節，今晚在灰濛天空下試放美麗花火，規模雖比不上20日開幕秀，但卻小而美，吸引萬名遊客與民眾先睹為快，一起欣賞澎湖海上花火的璀璨壯麗。

澎湖國際海上花火節今年邁入第21年，過去未曾辦理有試放場次，今晚是21年來首度進行試放，也為20日開幕暖身，包括縣長陳光復、澎管處長許宗民、旅遊處長陳美齡與多名民代等人與在場民眾，一起欣賞美麗花火與澎湖主題秀無人機表演。

今晚花火試放，還邀請有馬公高中、馬公國中及湖西國中管樂團3校組成玄響管樂團進行聯演，為花火暖身掀起熱潮。

澎湖縣政府旅遊處表示，今年適逢疫情解封，民眾出遊興致旺盛，預期花火節期間將迎來大批遊客湧入澎湖，縣府為提供優質活動品質，特別規劃試放場，期望讓提早來澎湖的遊客可以避開擁擠人潮。

陳光復在花火試放前表示，澎湖是世界最美麗海灣，國際海上花火是全台最大觀光活動品牌，今年歡迎各地民眾到澎湖來欣賞美麗花火秀。

今晚花火試放場，200台無人機演出澎湖、天人菊、「我愛澎湖」與第1讚等5分鐘的澎湖主題無人機燈光秀，花火則施放平日的施放10分鐘、90種煙火花色秀，為澎湖國際海上花火節拉開璀璨序幕。

旅遊處表示，今年花火節於20日起至6月29日，結合迪士尼百年慶典，打造一場盛大花火饗宴，演出時長將近30分鐘的迪士尼主題無人機秀以及精彩煙火秀，除了正式演出外，還規劃有5月12日與24日的吉貝與七美，以及6月10日的望安共3離島場，熱愛璀璨花火的民眾千萬不要錯過。

澎湖縣 花火節

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