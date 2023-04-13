「芭蕾舞裙由長變短」說遭批輕蔑女性 衛武營回應了

衛武營11日下午舉辦「藝企學」活動，主題為「台灣芭蕾舞團《春天舞時光‧芭蕾零距離》」。有教師在社群「黑特劇場」反映，台上芭蕾老師問孩子為何女舞者裙子由長變短？主持人居然回答「因為讓被看到的部分更多」，輕蔑態度讓台下長者笑不出來。衛武營表示，主持人絕無不尊重任何性別舞者之意，更無惡趣味之隱喻。

「藝企學」是衛武營自2019年9月推出至今的美感教育計畫，邀請專業表演團隊精心設計演出腳本，將「劇場禮儀」、「國際廳院介紹」融入精采表演中，期望師生透過親身蒞臨衛武營與欣賞表演，達到培養學生對於表演藝術美學的感受力與接觸美感場域之目的。截至目前，已有70校、超過6萬多名師生參與。

學校教師在「黑特劇場」Po文，指帶學生去衛武營參加藝企學美感教育的活動，因為之前也有帶孩子參與，今天知道是芭蕾舞團的演出孩子們也非常期待。到了演出中後段，台上芭蕾老師問小朋友說為何女舞者裙子由短變長，隔壁串場的主持人居然回答：「因為讓被看到的部份更多。」

教師認為，主持人的說法可能為了好笑，但當下身為師長者實在笑不出來。打著教育的意義，但是主持人用如此輕蔑、對女性極度不尊重的態度在主持，而台下坐著的都是國小年紀的小孩，相信主持稿若是追求笑果也能更換成更中性的語句，在第一線的教育工作者真的很不樂見這樣的情況。

衛武營今天說明，遭關注的內容是11日下午進行的場次，主題為「台灣芭蕾舞團《春天舞時光‧芭蕾零距離》」，內容規畫是從歷史、動作、服裝等扼要介紹舞蹈藝術中較精緻多元之表現。當中兩位主持人介紹俄國芭蕾舞的演變時，有說明tutu裙比浪漫時期的裙子短的原因，純屬事實陳述，絕無不尊重任何性別舞者之意，更無惡趣味之隱喻。

衛武營節錄女主持人的解說：我們可以看到女舞者穿著浪漫時期芭蕾時期的長紗裙，蓋住了她的腳，旋轉的時候大家可以想像有沒有像幽靈一樣飄動著。她的身上沒有任何的裝飾，非常的樸素。大家可以看看另一邊古典芭蕾時期的舞者，這時期幾乎都是童話故事裡的公主與王子，公主身上都會有閃亮的寶石，頭戴著皇冠，為什麼衣服變短了呢？因為當時女舞者的技巧愈來愈好，腿也更修長，所以就把服裝改良成短短的tutu裙。

衛武營表示，這場演出為同樣主題內容的連續第三場演出，主持人或因現場氣氛所需，在不違背原始設定內容的前提下，每場演出偶有臨時調整口條的情形。有關該場演出中主持人的一處即興臨場反應造成部分觀眾誤解之事，未來衛武營會更加強演出前與主持人的溝通。

有網友說，女舞者裙子由長變短，是因為舞者技巧升級了、鞋子升級了、女舞者地位提升了，可以踮、跳、踢、托舉之類的動作變多了，所以白話的說被看到的部分的確變多了。但或許應該用完整句子說明會比較好。