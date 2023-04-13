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屏東187線拓寬 居民憂喜參半

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣道187線是內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉、原住民族文化園區觀光景點聯絡道路，也是內埔鄉黎明村、隘寮村民通往市區幹道，但過往因路面狹小、排水斷面不足，車禍頻傳，縣府辦理拓寬計畫，今舉行完工謝土典禮，居民憂喜參半，拓寬後道路筆直，深夜車速快、改造音管聲響大。

187縣道拓寬工程，縣府爭取公路總局「生活圈道路交通系統建設計畫」核定總經費5億多元，拓寬範圍從內埔鄉水門村，經隘寮、黎明聚落銜接到龍泉村，合計5.09公里，將現況路寬6到9公尺，拓寬到15公尺，全線照明改用採用LED路燈，沿線既有電力與電信的架空纜線全面地下化。

縣長周春米說，道路拓寬後消除交通瓶頸，紓解車流及強化地區道路功能，提升道路服務品質，同時可促進整體觀光效益，加速生活圈區域發展均衡。

黎明村長黃永全說，這條道路爭取10多年，很狹小、轉彎處容易出車禍，每次到廟會遶境人潮多交通壅塞，道路拓寬，完成民10多年來的願望。

黃永全說，希望道路拓寬促進村莊發展，道路拓寬後，面臨交通隱患，每到晚間9點後，往來車速變快，改造音管聲響大，且紅綠燈不夠，從隘寮到黎明這段幾乎直線，晚上飆車變多，也收到村民陳情，積極找縣府尋求設置交通設施，解決交通隱患。

內埔警分局指出，進入黎明村前後速限是50，隘寮村部分仍為60，地方反應要調降50，近期會同縣府等單位到場現勘，也會加強不定期移動式測速照相。

車禍 屏東縣 紅綠燈

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