將魚槍換成紀錄珊瑚生態美的相機 蔡永春獲墾丁海洋保育貢獻獎

墾丁國家公園瑰麗的珊瑚礁生態，每年為墾丁帶進數億的觀光財，原帶客潛水兼打魚的教練蔡永春，無意間接觸水下攝影，愛上美麗的海底世界，自此將魚槍換成相機，參與珊瑚生態監測和保護區計畫長達30多年，用鏡頭紀錄珊瑚生態的美，與人為遊憩壓力和氣候暖化導致白化死亡的愁，墾管處為向這位海洋環境保育的重要推手致敬，今天特別頒發墾丁海洋育保育貢獻獎。

每年4、5月進入墾丁珊瑚的繁殖季，每年吸引不少潛客到墾丁朝聖，墾管處珊瑚礁生態保育月今年以「戀戀墾丁珊瑚海」為主題，舉辦海洋音樂會、與國立海生館合辦影像線上直播和科普講座外，今天起在遊客中心至5月31日於墾管處遊客中心舉辦海洋特展「蔡永春教練個人展」，並破天荒頒發成立以來首個墾丁海洋育保育貢獻獎。

67歲的蔡永春有40多年的潛水經驗，是實至名歸的海人，對墾丁海域海洋生態如數家珍，不僅是中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修等海洋學者研究工作的最佳工作拍檔，曾拍下數萬張照片，個展精選20幅作品，另有過去到現在所使用過的各式水下攝影器材，國內外攝影大賽獎狀、親自剪輯海洋影片及長期參與海洋保育工作的相關出版品。

在墾丁南灣成長的蔡永春，年輕時帶客潛水兼打魚，40年前因台大海洋系南下調查，無意間接觸水下攝影，愛上美麗的海底世界，在南灣一間房子4萬元的年代，他花了2萬元買下人生第一台水下相機，從底片相機走到數位相機，花在相關的經費累計高達200萬元，他笑說，或許是早年打魚有罪惡感，後來報著贖罪心態推動海洋保育，結果一發不可收拾。