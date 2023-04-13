快訊

護盤275天史上最長！ 國安基金今宣布退場

MLB／補位不及？美球評為張育成說話 紅襪教頭仍指是他缺失

將魚槍換成紀錄珊瑚生態美的相機 蔡永春獲墾丁海洋保育貢獻獎

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
蔡永春（左）有40多年的潛水經驗， 也是中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修等海洋學者研究工作的最佳拍檔。記者潘欣中／攝影
蔡永春（左）有40多年的潛水經驗， 也是中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修等海洋學者研究工作的最佳拍檔。記者潘欣中／攝影

墾丁國家公園瑰麗的珊瑚礁生態，每年為墾丁帶進數億的觀光財，原帶客潛水兼打魚的教練蔡永春，無意間接觸水下攝影，愛上美麗的海底世界，自此將魚槍換成相機，參與珊瑚生態監測和保護區計畫長達30多年，用鏡頭紀錄珊瑚生態的美，與人為遊憩壓力和氣候暖化導致白化死亡的愁，墾管處為向這位海洋環境保育的重要推手致敬，今天特別頒發墾丁海洋育保育貢獻獎。

每年4、5月進入墾丁珊瑚的繁殖季，每年吸引不少潛客到墾丁朝聖，墾管處珊瑚礁生態保育月今年以「戀戀墾丁珊瑚海」為主題，舉辦海洋音樂會、與國立海生館合辦影像線上直播和科普講座外，今天起在遊客中心至5月31日於墾管處遊客中心舉辦海洋特展「蔡永春教練個人展」，並破天荒頒發成立以來首個墾丁海洋育保育貢獻獎。

67歲的蔡永春有40多年的潛水經驗，是實至名歸的海人，對墾丁海域海洋生態如數家珍，不僅是中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修等海洋學者研究工作的最佳工作拍檔，曾拍下數萬張照片，個展精選20幅作品，另有過去到現在所使用過的各式水下攝影器材，國內外攝影大賽獎狀、親自剪輯海洋影片及長期參與海洋保育工作的相關出版品。

在墾丁南灣成長的蔡永春，年輕時帶客潛水兼打魚，40年前因台大海洋系南下調查，無意間接觸水下攝影，愛上美麗的海底世界，在南灣一間房子4萬元的年代，他花了2萬元買下人生第一台水下相機，從底片相機走到數位相機，花在相關的經費累計高達200萬元，他笑說，或許是早年打魚有罪惡感，後來報著贖罪心態推動海洋保育，結果一發不可收拾。

在墾丁投入長達30多年的海洋保育，蔡永春欣慰愈來愈多人奔向海洋，投入大海母親的懷抱，看見珊瑚生態之美，卻也感嘆有潛水業者與遊客消費心態，低價促銷的海洋休閒活動吸引大量人潮，日積月累地傷害著海岸，加上造成珊瑚「慢性中毒」的人為廢汙水、抓不勝抓的潛水打魚、踩踏珊瑚礁等亂象，他盼用一張張美麗的海洋生態照片，喚起大眾愛海洋的心。

蔡永春參與墾丁珊瑚生態監測和保護區計畫長達30多年，今天獲頒墾丁海洋育保育貢獻獎並在遊客中心辦個展。記者潘欣中／攝影
蔡永春參與墾丁珊瑚生態監測和保護區計畫長達30多年，今天獲頒墾丁海洋育保育貢獻獎並在遊客中心辦個展。記者潘欣中／攝影
墾管處長林文和（右）今天頒給蔡永春成立以來首個墾丁海洋育保育貢獻獎。記者潘欣中／攝影
墾管處長林文和（右）今天頒給蔡永春成立以來首個墾丁海洋育保育貢獻獎。記者潘欣中／攝影
蔡永春參與墾丁珊瑚生態監測和保護區計畫長達30多年，今天獲頒墾丁海洋育保育貢獻獎並在遊客中心辦個展。記者潘欣中／攝影
蔡永春參與墾丁珊瑚生態監測和保護區計畫長達30多年，今天獲頒墾丁海洋育保育貢獻獎並在遊客中心辦個展。記者潘欣中／攝影

墾丁 珊瑚

延伸閱讀

「珊瑚」恐成首颱機率曝！這天北台灣轉涼 各地降雨範圍廣

墾丁珊瑚產卵美如燦爛星空 不必潛水…線上直播就可親睹

東北角和美漁港海底珊瑚寶寶長大了 分支出頭萌照曝光

晴朗炎熱到周五 吳德榮：珊瑚颱風生成機率略提高「路徑大迴轉」

相關新聞

將魚槍換成紀錄珊瑚生態美的相機 蔡永春獲墾丁海洋保育貢獻獎

墾丁國家公園瑰麗的珊瑚礁生態，每年為墾丁帶進數億的觀光財，原帶客潛水兼打魚的教練蔡永春，無意間接觸水下攝影，愛上美麗的海...

屏東187線拓寬 居民憂喜參半

屏東縣道187線是內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉、原住民族文化園區觀光景點聯絡道路，也是內埔鄉黎明村、隘寮村民通往市區幹道，但...

韓粉4月22日岡山造勢 陳其邁：歡迎韓國瑜回來走走

高雄韓粉預計4月22日舉辦活動，要求將前市長韓國瑜納入國民黨2024總統民調。高雄市長陳其邁今天受訪表示，高雄還是有很多...

恆春民宿用鵝卵石掩蓋偷自來水 水公司求償36萬

屏東縣恆春鎮一家民宿業者，為節省自來水費，竟在經營的民宿水表前繞接管線至屋內，再以大量裝飾用鵝卵石鋪設其上層，掩蓋私自更...

衛武營國際音樂節明登場 與世界級音樂家探古典音樂寶庫

「2023衛武營國際音樂節」4月14日至23日舉行，由國際上炙手可熱的韓國作曲家陳銀淑擔任藝術總監，共有8場音樂會、1場...

金門農試所推廣價售穴盤苗 下鄉便宜銷售鼓勵民眾種種看

金湖鎮公所配合農業試驗所112年春季蔬菜穴盤苗四鄉鎮定點售苗服務，為了服務在地鄉親，今天下午農業試驗所特別來到金湖圖書館...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦