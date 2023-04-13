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高雄國際音響展今在圓山飯店開幕 展場打造沉浸式體驗

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁本身也是樂迷，拿起耳機聆聽效果。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁本身也是樂迷，拿起耳機聆聽效果。圖／高市府提供

高雄國際Hi-End音響大展首度在圓山飯店舉辦，今天起展至16日結束，今年匯集235家知名品牌，飯店內規畫80間獨立展房展示頂級HI-END音響設備器材，宛如在家聽音樂、看電影。高雄市長陳其邁出席開幕式，鼓勵市民在疫情後多參加展覽活動，讓音樂豐富生活。

主辦單位高雄市電器同業公會理事長夏惠屏表示，高雄國際HI-END音響大展已辦理22屆，今年首次移師圓山飯店，本屆匯集奧圖碼Optoma、BenQ、台灣愛普生等235家國際知名影音品牌業者參與，史上最多品牌參與，會場設有沉浸式體驗會場，另有系列音樂主題講座。

高雄市長陳其邁本身也是音響迷，今天受邀參加開幕式。陳其邁說，平日喜愛音樂，今天特別來看展吸收新資訊，看科技如何讓音樂更貼近生活；音樂是最終目的、音響則是聆聽的手段，今年是首次在圓山飯店舉辦，這裡是最美麗的場地，看展後也能到隔壁澄清湖走走，歡迎全台音響發燒友到高雄一日遊。

主辦單位說，音響大展須購買門票，樂迷可在全家超商或活動官網購票，憑票即可免費至會場兌換高瀚諺演出的《擊豔》限量大會紀念CD專輯1張，凡購票者不分金額票種，均享一票看四天，憑票連續報到滿兩天，即可獲得加碼摸彩券，有機會抽中限量10張的張雅晴《樂繪海翁》親簽版CD。

展覽期間參與任一場講座，並掃描現場活動QR Code填寫表單即可抽「余曉怡簽名CD」1張或「高瀚諺簽名CD」1張(各限量10張)；官網購票民眾，則有機會抽中「波伽利簽名葡萄酒」1瓶(限量1名)。

高雄國際Hi-End音響大展首次在圓山飯店舉辦，現場打造沉浸式體驗會場。記者徐白櫻／攝影
高雄國際Hi-End音響大展首次在圓山飯店舉辦，現場打造沉浸式體驗會場。記者徐白櫻／攝影
高雄國際Hi-End音響大展首次在圓山飯店舉辦，現場打造沉浸式體驗會場。記者徐白櫻／攝影
高雄國際Hi-End音響大展首次在圓山飯店舉辦，現場打造沉浸式體驗會場。記者徐白櫻／攝影
高雄國際Hi-End音響大展首次在圓山飯店舉辦，現場打造沉浸式體驗會場。記者徐白櫻／攝影
高雄國際Hi-End音響大展首次在圓山飯店舉辦，現場打造沉浸式體驗會場。記者徐白櫻／攝影
2023高雄國際Hi-End音響大展首次在圓山飯店舉辦，今天在大廳開幕，4月13日展至16日結束。記者徐白櫻／攝影
2023高雄國際Hi-End音響大展首次在圓山飯店舉辦，今天在大廳開幕，4月13日展至16日結束。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 圓山飯店

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