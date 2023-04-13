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韓粉4月22日岡山造勢 陳其邁：歡迎韓國瑜回來走走

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，歡迎韓國瑜多回高雄走走。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁表示，歡迎韓國瑜多回高雄走走。記者徐白櫻／攝影

高雄韓粉預計4月22日舉辦活動，要求將前市長韓國瑜納入國民黨2024總統民調高雄市陳其邁今天受訪表示，高雄還是有很多的人非常支持韓市長，所以真的歡迎韓市長有空多回來高雄走一走。

曾被封為挺韓「五虎將」之一的陳清茂日前發起挺韓活動，預計4月22號（星期六）下午5點在岡山河華路舉辦造勢活動，號召全國韓家人和中華民國派參與，要求國民黨黨中央將韓國瑜納入總統內參民調，並公布民調結果，才能團結一致下架民進黨。

高雄市長陳其邁今天參加高雄圓山Hi-End音響大展開幕典禮。陳其邁表示，總統大選後韓國瑜一直在從事公益活動，有時候也會回到高雄，「我想在高雄還是有很多的人非常支持韓市長，所以我們真的也歡迎韓市長有空多回來高雄走一走」，畢竟這裡過去也是他非常熟悉的地方，他也有很多的朋友、支持者，我想他回來一定可以感受到。

挺韓人士4月22日將在岡山舉辦造勢活動。圖／取自陳清茂臉書
挺韓人士4月22日將在岡山舉辦造勢活動。圖／取自陳清茂臉書

韓國瑜 民調 陳其邁 國民黨 岡山 高雄市

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