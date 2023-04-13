聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓粉4月22日岡山造勢 陳其邁：歡迎韓國瑜回來走走
高雄韓粉預計4月22日舉辦活動，要求將前市長韓國瑜納入國民黨2024總統民調。高雄市長陳其邁今天受訪表示，高雄還是有很多的人非常支持韓市長，所以真的歡迎韓市長有空多回來高雄走一走。
曾被封為挺韓「五虎將」之一的陳清茂日前發起挺韓活動，預計4月22號（星期六）下午5點在岡山河華路舉辦造勢活動，號召全國韓家人和中華民國派參與，要求國民黨黨中央將韓國瑜納入總統內參民調，並公布民調結果，才能團結一致下架民進黨。
高雄市長陳其邁今天參加高雄圓山Hi-End音響大展開幕典禮。陳其邁表示，總統大選後韓國瑜一直在從事公益活動，有時候也會回到高雄，「我想在高雄還是有很多的人非常支持韓市長，所以我們真的也歡迎韓市長有空多回來高雄走一走」，畢竟這裡過去也是他非常熟悉的地方，他也有很多的朋友、支持者，我想他回來一定可以感受到。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言