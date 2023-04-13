韓粉4月22日岡山造勢 陳其邁：歡迎韓國瑜回來走走

高雄韓粉預計4月22日舉辦活動，要求將前市長韓國瑜納入國民黨2024總統民調。高雄市長陳其邁今天受訪表示，高雄還是有很多的人非常支持韓市長，所以真的歡迎韓市長有空多回來高雄走一走。

曾被封為挺韓「五虎將」之一的陳清茂日前發起挺韓活動，預計4月22號（星期六）下午5點在岡山河華路舉辦造勢活動，號召全國韓家人和中華民國派參與，要求國民黨黨中央將韓國瑜納入總統內參民調，並公布民調結果，才能團結一致下架民進黨。