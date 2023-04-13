恆春民宿用鵝卵石掩蓋偷自來水 水公司求償36萬

屏東縣恆春鎮一家民宿業者，為節省自來水費，竟在經營的民宿水表前繞接管線至屋內，再以大量裝飾用鵝卵石鋪設其上層，掩蓋私自更改管線，水公司在定期檢漏及竊水查察作業，發現該民宿前出現異常水流。水公司依自來水法向民宿業者求償水費，共追償36萬449元。

台水屏東區處指出，台灣平均家戶水價是全世界第三低，水公司提供安全、衛生、方便價廉的自來水，希望民眾珍水惜水。

台水公司屏東區處指出，恆春這間民宿業者私接水表管線，還用大量裝飾用鵝卵石鋪設在上層，讓水公司抄表人員難以發覺。水公司定期辦理檢漏及竊水查察，檢查至該民宿前時，專業檢測儀器測聽出異常水流，會同相關人員開挖，確認用戶繞越所裝水表私接水管，水公司依自來水法向民宿業者求償水費，追償36萬449元，民宿業者後悔莫及，最後分六期繳交水費。

台水公司屏東區處指出，一度水費10元，查獲竊水情事時，會追溯3個月到1年的水費，此案追溯約半年。這也是近期查獲求償較高的民宿業者，另外在小琉球也有查獲零星竊水，求償金額約數萬元。

水公司提醒，民眾不要抱持僥倖，若經查獲竊水依自來水法除追償水費外，可處五年以下有期徒刑、拘役或罰金。

水公司提醒，未經自來水事業許可，在自來水事業供水管線上取水者。繞越所裝量水器私接水管者。毀損或改變量水器的構造，或用其他方法致量水器失效或不準確者。未經自來水事業許可，擅自開啟消火栓取用自來水者。但因消防需要而開啟不在此限。