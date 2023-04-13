澎湖推動藍色公路 港務公司允助港埠景觀整建

澎湖推動藍色公路，澎湖縣長陳光復今天對台灣港務公司董事長李賢義表示，馬公1號碼頭擴建340公尺可泊靠7萬5000噸郵輪，期在今年10月完成，第2階段擴建380公尺可停17萬5000噸郵輪，也要儘速規劃，以提升馬公港旅遊運輸量能。

根據澎湖縣政府發布的新聞稿，對來訪的李賢義，陳光復今天還提出增設馬公港碼頭區公廁、石滬廣場遮陽設施、行李手推車優化服務及龍尖碼頭旅運中心建設等，也都希望能如期如質完工，獲得港務公司支持，期盼為遊客打造舒適衛生旅遊環境。

陳光復表示，澎湖觀光蓬勃發展、旅遊市場熱絡，馬公布袋航線及馬公高雄航線都泊靠馬公港，觀光旺季大量觀光客在碼頭等候搭船，缺少公廁及遮陽設施，而臺華輪停靠地點距離旅客服務中心較遠，希望港務公司手推車服務應可比照機場，讓下船處及港務大樓兩端點旅客都能使用。

陳光復指出，澎湖發展藍色公路，首艘國際郵輪「名勝世界壹號」郵輪，11日彎靠馬公港，馬公金龍頭國際郵輪碼頭及遊艇碼頭開發應妥善規劃，目前1號碼頭第1階段擴建340公尺、9公尺深，停泊7萬5000噸郵輪，第2階段擴建380公尺、10公尺深，可停泊17萬5000噸級郵輪，希望1號碼頭10月底前完成擴建，提升馬公港旅遊運輸量能。

李賢義表示，港務公司全力配合支持縣府，現有港務大樓將再進行內部裝修，改善服務品質，另金龍頭遊艇碼頭園區開發，港務公司將投資4億多經費進行景觀整建，目前已發包，未來引進民間經營，而龍尖碼頭旅運中心設計中，預計9月開工，114年完工。