衛武營國際音樂節明登場 與世界級音樂家探古典音樂寶庫

「2023衛武營國際音樂節」4月14日至23日舉行，由國際上炙手可熱的韓國作曲家陳銀淑擔任藝術總監，共有8場音樂會、1場動畫放映會。音樂節匯聚古典與創新風格，演奏莫札特到馬勒等大師，以及當代海內外名家和新銳作品，讓觀眾感受音樂從過去到當代發展的時間軸和歷史感。

衛武營藝術總監簡文彬表示，此次衛武營國際音樂節的特色，主要是透過精心設計的節目組合，來呈現巴洛克時期一直到20、21世紀的各種音樂面貌。如同指揮克雷門・鮑爾所提到的，有些觀眾喜歡用年代來區分音樂，其實可以試著去換一個角度思考，不要去侷限那個年代的音樂應該是怎麼樣，建議以開放的心態去聆聽。

衛武營國際音樂節藝術總監陳銀淑表示，音樂節策畫重點主要是橋接不同時代的音樂作品，以及連結歐洲還有亞洲的音樂，在選曲的部分也是精心安排巴洛克時期一路到當代音樂，涵蓋許多歐美藝術家與台灣在地藝術家的音樂作品，希望大家可以盡情的享受這一次的音樂會，並從中獲得樂趣。

4月14日開幕音樂會《原子博士》的指揮家大衛．羅伯森David Robertson享譽國際，本場演出將和鋼琴家盧卡斯・范特捷、國立台灣交響樂團合作，除演繹本音樂節主題作曲家安德斯．希爾博格亞洲首演作品《熔岩》，另為觀眾帶來約翰．亞當斯於台灣首演的作品《原子博士》交響曲，與莫札特及西貝流士的作品。

4月15日《華麗．巴洛克》女高音獨唱會，是由女高音列茲妮娃與納塞西安攜手鋼琴家帕維爾・納塞西安，演繹巴洛克時期作曲家韓德爾、韋瓦第的樂曲，帶來舒曼、羅西尼的藝術歌曲和庫普蘭的鋼琴作品。16日的葛拉瑪提可普洛斯動畫三部曲《進程》、《管控人生》、《大胃王》，菲利普・葛拉瑪提可普洛斯運用黑白高反差的木刻畫風，在超現實的殘酷想像中穿插強烈黑色幽默，作品的配樂極富創意的運用李蓋悌、法國電聲以及美國工業搖滾等音樂元素。

國際音樂節閉幕音樂會《孔雀傳說》，簡文彬帶領高雄市交響樂團，在拉威爾以組曲形式譜寫的《庫普蘭之墓》樂音中揭開序奏。緊接著加入演出的單簧管演奏家馬格努斯．霍爾曼德展現伶俐滑音技術。下半場高市交和小提琴家魏靖儀合作，演出西貝流士的d小調小提琴協奏曲，讓本屆國際音樂節前後呼應，以北歐作曲家作品起始和結束。

「2023衛武營國際音樂節」提供多種套票組合，凡4人同行享75折優惠；購買國際音樂節3場節目票券各1張優惠8折、8場節目各1張超值優惠5折。節目相關資訊可至衛武營官網查詢。

「2023衛武營國際音樂節」4月14日至23日登場，共有8場音樂會、1場動畫放映會。記者徐如宜／攝影

衛武營藝術總監簡文彬、衛武營國際音樂節藝術總監陳銀淑與音樂節主題作曲家安德斯．希爾博格（左至右）。記者徐如宜／攝影