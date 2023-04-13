金門農試所推廣價售穴盤苗 下鄉便宜銷售鼓勵民眾種種看

金湖鎮公所配合農業試驗所112年春季蔬菜穴盤苗四鄉鎮定點售苗服務，為了服務在地鄉親，今天下午農業試驗所特別來到金湖圖書館前舉辦蔬菜穴盤苗下鄉服務，吸引不少鄉親到場購買，金湖鎮長陳文顧也親自到場 一同參與，並協助農業試驗所同仁發放蔬菜穴盤苗給民眾，有民眾就說，回家想要馬上種起來，希望過陣子就有自己種的蔬菜可吃。

金湖鎮長陳文顧表示，特別感謝農業試驗所所長楊慧明的用心，為服務鄉親，讓行動不便之年長者能就近價售蔬菜苗，農試所排定於今天下午2點多下鄉巡迴金湖鎮提供春季蔬菜穴盤苗價售服務。農試所考量車輛可裝載之數量有限，現場每人每品項限購10株，歡迎有需要鄉親就近選購。

今年推廣春季蔬菜穴盤苗種類計有，富寶2號西瓜、黑美人西瓜、甜佳人西瓜、銀輝甜瓜、翠美星甜椒、百里香辣椒、麻糬茄子、達豐黃秋葵、吉樂冬瓜、栗子南瓜、農試所育成苦瓜及稜角絲瓜等13種，當中幾乎都是銅板價，歡迎民眾可以體驗當一下開心農夫。