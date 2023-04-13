吃鳳梨正當時 屏東祭7大措施 團購1箱450元還可抽獎

鳳梨價格低迷，今年受氣候等因素影響，鳳梨產季面臨考驗，屏東縣政府祭出鳳梨產銷七大措施，包括加工2500噸、團購50噸、冷凍鳳梨150噸、國內大型通路銷售2300噸、國外行銷2萬噸、都會區行銷及評鑑與地產地銷等七大方案，預計產期行銷2.5萬噸以上鮮果鳳梨，布局通路，穩定鳳梨價格。

農業處指出，金鑽鳳梨，屏東縣種植面積3639公頃，年產量12萬噸以上，除占全台3成主產區，更是全台第1大產區。今年鳳梨價格低迷，主要受氣候、節氣影響，鳳梨價格有稍微起來，拍賣市場價格一公斤22、23元。今年遇到潤二月，節氣較晚，加上氣候忽冷忽熱，預計農曆三月過後品質會較穩。

農業處分析，今年遇到農民催花早，加上溫度低，日夜溫差大，鳳梨甜中帶酸，北部消費市場買氣冷，整體消費力拉不起來，價格持平，今年鳳梨產量沒有比去年多，鳳梨產業是分流，透過不同方式行銷。

「現在鳳梨正當時」，農業處指出，屏東鳳梨產季四月進入最大量，產季預計到5月底、6月初結束。七大措施，由合作社，專業外銷與展銷通路商與在地青農等密切與農業處合作。2月開始，鳳梨陸續外銷，鳳梨加工從2月中啟動，目前執行量逾1500公噸。

鳳梨農洪銘聰說，縣府七大措施，團購刺激買氣。今年氣候較冷，日本消費力較疲軟，加上前一陣子2、3月水分不多，品質吃起來不甜，這幾天下雨，品質有改善，縣府建立品牌行銷，拍賣市場價格1公斤23元以上。外銷有計畫性生產的外銷，一箱300到340元。

洪銘聰說，全台鳳梨產量約48萬噸，鳳梨外銷占銷售的2、3％，主要還是內銷市場，邀請大家繼續有熱情吃台灣鳳梨。