高市乾旱無雨青梅長不大 即起至4月24日可申報災害救助

今年乾旱，高雄青梅長不大，賣相差，不符後端加工規格，損失慘重。高市府農業局日前邀農業試驗所、農糧署與區公所會勘，確認已達天然災害現金救助及低利貸款門檻，農業委員會公告自今天起至4月24日受理農民申報救助，假日也不休息，申報首日已有不少梅農前往區公所辦理。

高雄青梅種植面積近1400公頃，產區集中在桃源區、那瑪夏區、六龜區及甲仙區等地，今年因乾旱未雨，梅果發育不良，那瑪夏區長孔賢傑說，以前的梅果可長到50元硬幣大小，今年約只有5元硬幣大小。

高雄市農業局4月6日邀農業試驗所、農糧署與區公所前往會勘，確認青梅災損已達現金救助門檻，向農委會爭取青梅每公頃6.2萬元的現金救助及低利貸款。

農業局長張清榮提醒，災損達2成以上之梅農，務必在4月24日前持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等文件向所在區公所申辦現金救助。農友復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。